Ils sont jeunes et s’éprennent l’un de l’autre au premier regard, un amour puissant que va torpiller la rivalité qui oppose leurs familles issues d’environnements très différents. 16 ans de Philippe Lioret s’inspire très lointainement du Roméo et Juliette de William Shakespeare et permet de découvrir deux jeunes comédiens merveilleux : Sabrina Levoye et Teïlo Azaïs.









« Au-delà des communautés, les différences sociales aussi créent la discorde, explique Philippe Lioret dans le dossier de presse. Les modes de vie si différents n’aident pas à se comprendre. » Elle vit dans un ensemble HLM et lui dans une banlieue résidentielle cossue. Quand le père du garçon, patron de supermarché renvoie le frère manutentionnaire de la jeune fille qu’il soupçonne de vol, le feu est mis aux poudres sans espoir de retour. Au grand dam des amoureux que la vie scolaire avait habitués à cohabiter en parfaite harmonie sans se poser la moindre question.

Un film sobre et puissant

Le réalisateur de Welcome est toujours aussi à son aise pour décrire la vie quotidienne d’êtres dépassés dans une société hostile. Les jeunes pleins de vie qu’il décrit sont balayés par l’air du temps actuel et par des traditions d’autrefois incarnées par le père de l’héroïne (Arsène Mosca, excellent dans un rôle de patriarche à l’autorité glaçante). Avec une grande sensibilité, Philippe Lioret fait prendre fait et cause pour ses tourtereaux. Son film sobre déchire le cœur d’un spectateur tout entier acquis à la cause de ses héros.