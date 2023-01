Marina Foïs est une fan de cinéma et elle est fière de le clamer. Que ce soit dans As bestas, succès surprise de 2022, dans L’Année du requin ou dans Cet été-là d’Eric Lartigau en salle ce mercredi, la comédienne déclare son amour pour le 7e art comme actrice mais aussi comme spectatrice.

« Le cinéma a connu une crise due à une fermeture pendant plusieurs semaines, explique-t-elle à 20 Minutes. Mais je ne doute pas que la salle continuera à exister. » Son rôle de mère en instance de séparation dans Cet été-là pourrait bien convaincre le public de revenir vers le grand écran.

Un public français au top

« Je vais vraiment beaucoup au cinéma, précise la comédienne et à chaque fois, les salles sont pleines. » La concurrence des plateformes ne l’effraie pas. « Ce n’est pas parce qu’on a un micro-ondes qu’on n’utilise plus son four « tradi », martèle-t-elle. Je regarde aussi films sur les plateformes notamment sur la Cinétek, idéale pour une cinéphile comme moi. » Cette plateforme permet effectivement de découvrir des films de patrimoine recommandés par des grands noms du cinéma international.

Marina Foïs se veut aussi très optimiste à l’égard des spectateurs français dont la curiosité lui semble évidente notamment grâce au triomphe de la comédie L’Innocent de Louis Garrel. « C’est un film hybride, un film de metteur en scène qu’aucun algorithme n’aurait pu créer, dit-elle. Les spectateurs français sont hypercinéphiles et indépendants. » Et tant pis, si certaines œuvres ne trouvent pas leur public ! « Il peut y avoir des loupés, insiste Marina Foïs, mais il faut continuer à protéger les auteurs. » Ce qu’elle fait en apparaissant entre Chiara Mastroianni et Gaël Garcia Bernal dans le sensible Cet été-là.