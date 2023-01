Omar Sy est bouleversant dans Tirailleurs de Mathieu Vadepied, découvert hors compétition à Cannes. Il y trouve un rôle d’homme mûr, père d’un adolescent enrôlé de force dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale. La relation entre les deux héros se développe au cœur du chaos d’un conflit particulièrement meurtrier.

« L’histoire m’a touché à deux niveaux car je suis à la fois père et fils », explique Omar Sy à 20 Minutes. L’homme qui est devenu soldat pour protéger son rejeton voit ce dernier se transformer en adulte qui n’accepte plus son autorité. Les combats militaires et familiaux se répondent au cœur d’un film puissant.

En pensant au « Soldat inconnu »

« C’est à la cantine pendant que le tournage d’Intouchables dont il était chef-opérateur, que Mathieu Vadepied m’a demandé si le Soldat inconnu pourrait être un tirailleur, se souvient Omar Sy. Je me suis alors demandé pourquoi je ne m’étais jamais posé la question. » La réponse, l’acteur et le réalisateur la donnent avec autant de respect que de sens du spectacle dans Tirailleurs. Ils rendent un hommage vibrant aux soldats africains du Premier conflit mondial. « On associe souvent les tirailleurs à la Seconde Guerre mondiale, insiste Omar Sy. Je trouvais important de remédier à l’absence d’informations que j’avais à leur sujet. »

Le film fait découvrir à quel point ces sacrifiés parfois enlevés manu militari de leurs villages pour défendre la France ont été envoyés dans un pays où même le climat leur semblait hostile. Dans ce contexte épouvantable, les héros en viennent à se diviser, chacun ayant sa conception de la meilleure façon de se battre mais surtout de survivre. Face à Omar Sy, le jeune Alassane Diong, est époustouflant. Il rend parfaitement la maturité qu’acquiert péniblement son personnage de gamin jeté au milieu d’une violence qui le fait grandir avant l’heure. « Dans la vie, Alassane est mon neveu, explique Omar Sy. Cela nous a aidés à développer les rapports entre ce père protecteur et ce fils cherchant à s’affranchir de son influence. »

A la fois passionnant et instructif, Tirailleurs se révèle un film de guerre riche en suspense tant le spectateur s’attache à ses protagonistes. La sympathie naturelle que dégage Omar Sy, au-delà d’une interprétation polémique de ses propos qui n’avait aucune raison d’être, fait vibrer cette page d’histoire d’un supplément d’âme indéniable.