Le « Disney de Noël » ne démérite pas. Avalonia, l’étrange voyage de Don Hall et Qui Nguyen, disponible vendredi sur Disney+, est fidèle à son titre. Le périple qu’entreprend une poignée d’aventuriers pour sauver la Terre, menacée par un virus destructeur de plantes, les entraîne dans un univers aussi original que riche en surprises.









« On ne découvre qu’assez tard la nature de l’endroit où ils se trouvent, confie Don Hall à 20 Minutes. Mais le spectateur a toutes les clefs en mains pour le deviner. » Cela se révèle rigoureusement exact : comme pour bien des énigmes, les indices semblent évidents une fois que la solution a été donnée. Les premières images magiques révélées au Festival d’Annecy ont été brillamment développées en un univers d’une richesse visuelle éblouissante.

Une créature craquante

« On a demandé aux animateurs de laisser libre cours à leur imagination, tant pour les décors que pour les créatures qui habitent Avalonia », insiste Qui Nguyen. Parmi les plus étonnantes réussites du film, on trouve Splat, bestiole bleue, si expressive qu’on oublie vite qu’elle n’est pas douée de parole. « Un personnage comme Splat est un pur bonheur pour qui travaille dans l’animation, insiste Don Hall. Il faut lui donner vie et le rendre attachant en partant d’une boule de matière bleue. C’est l’essence de notre métier. » Splat vient rejoindre le tapis d’Aladdin et Flubber au panthéon des créatures bizarres, craquantes et étonnamment vivantes dont les studios Disney se sont fait une spécialité.

« Nous avons joué la carte de l’originalité pour le monde que découvrent les héros, raconte Qui Nguyen. Mais nous avons ancré leurs relations au cœur d’un cadre familial dans lequel bien des spectateurs pourront sans doute se reconnaître. » Les rapports filiaux sont au centre d’un récit qui n’hésite pas à réserver des surprises dans ce domaine comme dans celui d’un message écologique auquel les réalisateurs sont très attachés.

« On peut trouver matière à réflexion sur de nombreux sujets dans Avalonia ou se laisser tout simplement porter par le récit, » reconnaît Don Hall. Quel que soit son choix, le spectateur passera un moment dépaysant où suspense, poésie, humour et tendresse sont au programme. Les qualités d’Avalonia, L’étrange voyage auraient été dignes d’être découvertes en salle.