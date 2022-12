A l’occasion de la 48e édition de cette cérémonie de récompense du cinéma français fin février, le réalisateur de « The Social Network », David Fincher, recevra un César d’honneur, a annoncé vendredi la chaîne de télévision Canal+.

« David Fincher fait partie de ces rares réalisateurs dont l’entière filmographie est devenue emblématique au fil des ans. Technicien hors pair, véritable visionnaire, son cinéma est hypnotique, cérébral, une source d’inspiration pour d’innombrables artistes », écrit la chaîne dans un communiqué.

L’un des plus grands cinéastes américains

Né le 28 août 1962 dans le Colorado, David Fincher s’est imposé au fil des années comme l’un des plus grands cinéastes américains. Parmi ses films les plus célèbres, « Alien 3 » (1992), « Zodiac » (2007), « L’Étrange Histoire de Benjamin Button » (2008), adaptation d’une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui lui a valu 13 nominations aux Oscars, ou encore « The Social Network » sur les débuts de Facebook (2010). Côté télévision, il est l’un des réalisateurs de la série politique « House of Cards ».

Il travaille sur son prochain long métrage, « The Killer », qui marque son grand retour au thriller. Le film sortira sur Netflix. L’année dernière, la star australienne Cate Blanchett avait été honorée de ce même prix. La 48e cérémonie des Césars, diffusée par Canal+, se tiendra sur la scène de l’Olympia à Paris le 24 février.