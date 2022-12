Une ordure, le Père Noël ? Pas celui que 20 Minutes a conseillé pour à remplir sa hotte d’une poignée de beaux livres capables de satisfaire tous les goûts de vos proches amoureux de cinéma.

Mieux vaut Avatar que jamais

Difficile de passer à côté du film de l’année (voire de la décennie). Stéphanie Chaptal détaille la carrière de James Cameron dans Les Avatars de James Cameron. L’autrice se penche sur tous les détails de la carrière du cinéaste. Son récit est aussi soigné et dense qu’un film de James Cameron. C’est un compliment. (Ynnis, 35 €).









Revue de détail sous le sapin

Offrir un abonnement à l’excellent magazine Cinémateaser, c’est la certitude d’être tenu au courant de l’actualité du cinéma en compagnie d’une poignée de passionnés. Voilà un présent qui s’étend sur toute l’année et qui se conserve jalousement pour ses grands entretiens exclusifs toujours passionnants. En décembre, c’est Steven Spielberg qui s’y colle. (Un an, 45 €).

Steven Spielberg, ce héros

Envie d’en savoir encore davantage sur maître Spielberg ? Steven avant Spielberg est l’ouvrage idéal. Gilles Penso définit son livre comme une « biographie romanesque » et on plonge dans l’enfance du cinéaste en découvrant des clefs fascinantes sur son œuvre future. Ça se dévore d’une traite. (Michel Lafon, 18,95 €).

Une question de référence

Plus que geek que geek, T’as la ref ? de Mélanie Toubeau est un régal. La créatrice de la chaîne YouTube La Manie du cinéma prouve qu’elle est aussi à l’aise à l’écrit que sur écran. Son travail ludique érudit fait découvrir les références et autres « Easter eggs » de films connus. Des anecdotes chouettes à lire et à ressortir en société. (Hors Collection, 21€).

Manga à gogo

Puisqu’on parle de références Manga que d’histoires… de Matthieu Pinon n’est, à proprement parler un ouvrage sur le cinéma. Il donne cependant des codes précieux pour comprendre l’anime (dessin animé japonais). Agrémenté de conseil de lecture pour guider les amateurs dans leurs découvertes, ce livre massif rend bien des services. (Larousse, 34,95 €).

A table pour un repas magique

Thibault Villanova alias Gastronogeek aime autant les gâteaux que les productions Disney/Pixar. C’est donc tout naturellement qu’il a allié les deux dans Les Pâtisseries enchantées. Trente-trois recettes à préparer puis à déguster s’inspirent des classiques des studios de Mickey. Les cookies de Raiponce sont super bons ! (Hachette Heroes, 24,95 €).

La Nouvelle Vague et ses beaux clichés

Et puisque le cinéma, ce sont aussi des images, La Nouvelle Vague propose une promenade chez Truffaut, Godard ou Demy (pour ne citer qu’eux) en compagnie du photographe Raymond Cauchetier. Ce superbe album en noir et blanc permet de terminer l’année sur une note de beauté. (Hugo Image, 49,95 €).

Et maintenant, il ne reste plus qu’à piocher pour gâter son entourage (ou se gâter soi-même parce qu’on le vaut bien).