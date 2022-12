2023 sera l’année où les entrées devraient de nouveau s’envoler du côté des salles de cinéma. On veut d’autant plus y croire que les œuvres annoncées donnent envie et qu’on découvrira aussi des choses nouvelles et excitantes.

1. « Babylon » : Voyage au temps du muet

Brad Pitt et Margot Robbie dirigés par Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, l’année commence fort. Babylon promet de vous entraîner dans un Hollywood sulfureux à la veille de l’avènement du cinéma parlant et les premières images sont à couper le souffle. Sortie le 18 janvier.

2. « Tàr » : Une baguette pour Cate Blanchett

Tàr, c’est le nom d’une cheffe d’orchestre surdouée mais pas commode. Todd Field la confronte à des accusations d’abus dans cette réflexion sur le pouvoir portée par Cate Blanchett, récompensée à Venise pour sa performance. Sortie le 25 janvier.

3. « Astérix et Obélix : L’Empire du milieu » : Un film complètement kung-fu

Guillaume Canet n’a pas choisi la facilité en se dirigeant aux côtés de Gilles Lellouche en héros gaulois d’Astérix et Obélix : L’Empire du milieu. En plus, cette aventure inédite se déroule en Chine. Gags, arts mariaux et stars y sont réunis. Sortie le 1er février.

4. « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » : Un vrai travail de fourmi

Vous reprendrez bien un peu de Marvel ? Ant-Man et la Guêpe (alias Paul Rudd et Evangeline Lilly) partent à la découverte d’une nouvelle dimension dans Quantumania, troisième volet de leurs aventures signé Peyton Reed. Sortie le 15 février.

5. « The Fabelmans » : Spielberg retombe en enfance

Peu de films sont aussi tentants que The Fabelmans. Steven Spielberg y évoque ses jeunes années en racontant l’histoire d’un gamin qui rêve de devenir cinéaste. Un buzz intense bourdonne autour du film : ce serait l’un des meilleurs du cinéaste. Sortie le 22 février.

6. « Creed 3 » : Troisième reprise pour Michael B. Jordan

Pour Creed 3 dans lequel il se dirige lui-même, Michael B. Jordan retrouve le rôle du boxeur intrépide. Il va affronter un ami d’enfance résolu à en découdre avec lui sur le ring. Plus de Sylvester Stallone dans ce nouvel opus mais plein d’action. Sortie le 1er mars.

7. « The Whale » : Brendan Fraser dans un rôle de poids

Darren Aronofsky avait relancé la carrière de Mickey Rourke pour The Wrestler. Il en fait de même pour Brendan Fraser (La Momie) qu’il dirige dans The Whale en obèse tentant de renouer avec sa fille. La métamorphose de l’acteur est ahurissante. Sortie le 8 mars

8. « John Wick 4 » : Keanu Reeves ne renonce jamais

Chad Stahelski avait laissé le héros en fort mauvaise posture dans le précédent opus mais John Wick (alias Keanu Reeves) n’est pas du genre à se laisser faire. Réalisateur et acteur vont continuer à manier les armes et l’humour noir. Sortie le 22 mars

9. « Super Mario » : C'est qui ? C'est le plombier !

Les gamers ont un peu peur et pourtant, Super Mario, film d’animation où Chris Pratt prête sa voix au plombier courageux semble assez prometteur. Espérons en tout cas qu’il sera meilleur que l’adaptation en prises de vue réelles de 1993. Sortie le 29 mars.

10. « Les Trois mousquetaires : D’Artagnan » : Tous pour un premier volet (en attendant le second)

Martin Bourboulon (Eiffel) revisite Les Trois mousquetaires en deux films, blockbusters avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï. Voilà qui donne sacrément envie de cape et d’épée. Sorties les 5 avril et 13 décembre.

11. « Suzume » : Des aventures très « anime »

Voilà de quoi faire trépigner d’impatience les fans d’anime. Makoto Shinkai (le réalisateur de Your Name) a déjà conquis le Japon avec Suzume. Ce périple d’une jeune fille dans des univers parallèles est des plus tentant. Sortie le 12 avril.

12. « Fast X » : Toujours plus rapide et furieux

Dixième volet de la saga Fast and Furious, Fast X de Louis Leterrier permet de retrouver la petite bande habituelle (Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron) agrémentée de Jason Momoa et de Brie Lason. On en fait « vroum » par avance. Sortie le 17 mai.

13. « Spider-man : Seul contre tous » : Un dessin animé appelé à régner au box-office

Cette suite de l’oscarisé New Generation est l’un des films d’animation les plus attendus de l’année. Les premières images montrées au Festival d’Annecy étaient époustouflantes en révélant des scènes d’action vertigineuses. Sortie le 31 mai.

14. « Indiana Jones et le cadran de la destinée » : Indy c’est pas fini

On avait cessé d’y croire mais cette fois-ci, cela semble bien parti. Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold va permettre de retrouver le légendaire aventurier incarné par Harrison Ford. Avec Mads Mikkelsen en prime. Sortie le 28 juin.

15. « Mission : Impossible Dead Reckoning » : Tom Cruise à la reconquête du box-office

Au sommet du box-office en 2022 avec Top Gun Maverick, Tom Cruise pourrait renouveler cet exploit avec le nouveau Mission : Impossible. L’agent Ethan Hunt et ses potes ont tous les atouts en main pour y parvenir. Sortie le 12 juillet.

16. « Oppenheimer » : C’est de la bombe !

Christopher Nolan brosse le portrait d’Oppenheimer, créateur de la bombe atomique. On fait difficilement plus intrigant que ce biopic signé par le réalisateur de Tenet. Il aurait même reproduit une explosion atomique en images de synthèse. Sortie le 19 juillet.

17. « Barbie » : Une poupée à laquelle on dit « oui »

Un film sur Barbie envoyée dans le monde réel, ça fait un peu peur. Mais quand on sait que c’est Margot Robbie qui incarne la poupée face à Ryan Gosling en Ken et que Greta Gerwig signe la mise en scène, on a davantage envie de jouer ! Sortie le 19 juillet.

18. « Acide » : Une pluie de catastrophes

Just Philippot avait secoué le cinéma de genre français avec l’excellent La Nuée. C’est une bonne raison pour attendre beaucoup d’Acide sur une famille confrontée à des pluies destructrices qui s’abattent sur la France. Sortie le 20 septembre.





19. « Une année difficile » : Un sens de la fête permanent

Le duo Eric Toledano et Olivier Nakache (Le Sens de la fête) n’a pas son pareil pour livrer des comédies intelligentes. Il n’y a aucune raison qu’Une année difficile fasse exception surtout que Pio Marmaï, Jonathan Cohen et Noémie Merlant sont au générique. Sortie le 18 octobre.

20. « Second Tour » : On vote aux deux tours pour Albert Dupontel

Second tour entraîne une journaliste dans une enquête sur un candidat véreux. Voir Albert Dupontel s’attaquer au monde de la politique et à son hypocrisie avec Cécile de France fait se pourlécher les babines. Du bonheur en perspective. Sortie le 25 octobre.

21. « Dune part 2 » : Timothée Chalamet en pleine science-fiction

On n’en peut plus d’attendre la suite de Dune réalisée par Denis Villeneuve. Paul Atreides joué par Timothé Chalamet s’allie avec les Fremen pour sauver son peuple et venger sa famille. Ça ne peut être que beau et passionnant. Sortie le 1er novembre.

22. « Migration » : Vol avec les canards

Il est de retour et on s’en réjouit. Benjamin Renner (Le Grand méchant renard) a réalisé Migration aux Etats-Unis. L’histoire d’une famille de canards qui s’offre un voyage mouvementé pourrait bien être LE film d’animation de Noël 2023. Sortie le 6 décembre.

23. « Comment vivez-vous ? » : Le nouveau Miyazaki (tout est dit)

On ne sait pas encore quand il sortira en France, mais il sera sur les écrans japonais le 14 juillet prochain. Comment vis-tu ? (titre provisoire) est le nouveau film d’Hayao Miyazaki qui a renoncé à sa retraite pour le réaliser. Il s’agirait d’un « grand film fantastique ».