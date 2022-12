« Mon héroïne, c’est l’équivalent de La Boum pour les années 2020 ! » Brigitte Fossey sait de quoi elle parle elle a incarné la mère de Sophie Marceau dans la comédie culte de Claude Pinoteau et joue la grand-mère d’Alex, la protagoniste du premier film réjouissant (et autobiographique) de Noémie Lefort. On y voit une cinéaste aspirante (Chloé Jouannet) entraîner sa mère (Pascale Arbillot) et sa tante (Louise Coldefy) à New York dans l’espoir de remettre un scénario à Julia Roberts.

« Comme La Boum, c’est un film qui fait du bien, ce qui ne veut pas dire qu’il est gnangnan, souligne Brigittte Fossey. Noémie Lefort a concrétisé son rêve de réalisatrice et elle montre que c’est possible si on est assez déterminé. » Ce message résolument optimiste se communique à toute cette aventure par laquelle la cinéaste rend un hommage réjouissant aux bienfaits du 7e art et aux femmes de sa famille, de vraies héroïnes, qui l’épaulent dans son aventure.

En quête d’une carrière

« C’est le portrait d’une jeune femme pleine de vie et de rêves, précise Brigitte Fossey. Elle est si énergique et déterminée dans son désir de réussir qu’on a envie de la suivre. Vic, l’héroïne de La Boum, possédait aussi cette force qui a permis au personnage de traverser les décennies. » Alex ne se laisse jamais durablement décourager, ce qui rend son personnage très touchant. Le New York qu’elle visite est celui de Sex and the City et de Friends tandis qu’elle tente de coincer l’insaisissable Julia entre ses bureaux et un studio d’émission télévisée.

« Les temps ont changé, s’amuse Brigitte Fossey. Aujourd’hui, Alex ne court pas après l’amour mais après une carrière de cinéaste, un but que je trouve très positif et sans doute plus proche des préoccupations des jeunes filles actuelles. » Le dénouement de l’aventure, particulièrement émouvant, est un cri de passion pour le cinéma dépourvu de toute mièvrerie.

Alex rencontrera-t-elle Julia Roberts à la fin du film ? Cela n’a que peu d’importance : Noémie Lefort est parvenue à donner vie à ce film réjouissant auquel on souhaite de rencontrer son public (ce qui vaut bien toutes les stars). Vivement le prochain film de Noémie Lefort. Ce sera maintenant aux vedettes de ruser pour la contacter.