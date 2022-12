Si la tête de Kiri, adolescente vibrante dans Avatar : La Voie de l’eau de James Cameron, vous dit quelque chose, cela n’a rien d’étonnant. Ce personnage de jeune fille âgée de 14 ans est interprété par Sigourney Weaver qui a célébré ses 73 printemps en octobre dernier. Et le plus fou est qu’on y croit tant les effets spéciaux et le talent de la comédienne rendent son personnage attachant.





La capture de mouvement alliée à la performance de l’actrice fait que le spectateur prend vite fait et cause pour cette héroïne pleine de vie qui doit s’adapter à une nouvelle existence dans un monde où elle apprend à se familiariser avec l’océan.

« J’ai demandé à Sigourney de me fournir des photos et des films de famille de quand elle était adolescente, confie James Cameron à 20 Minutes. Comme elle n’en avait pas beaucoup à sa disposition, on s’est aussi basé sur des images d’Alien de Ridley Scott qu’elle a tourné quand elle avait 26 ans. » Le réalisateur n’a pas voulu puiser dans Aliens, le retour qu’il a réalisé lui-même en 1986, préférant le premier volet dont il adorait « les gros plans superbement éclairés, étant un grand fan de Ridley Scott. »

L’image et la voix

Le processus s’est déroulé en trois temps. Il a fallu « capturer » la Sigourney Weaver de 73 ans, retrouver son apparence à 14 ans avant de créer le personnage de Kiri elle-même en se basant sur ce travail préparatoire. « On voulait que le spectateur oublie complètement Sigourney, insiste James Cameron. Pour cela, il fallait aussi retravailler sa voix qui est très reconnaissable. » La comédienne a tout de suite rassuré le cinéaste. « Tu n’auras rien à faire : j’aurais 14 ans », lui a-t-elle affirmé. Et elle est parvenue à retrouver le timbre vocal d’une adolescente après des semaines de travail acharné. « Elle parlait vraiment avec une voix d’ado », s’étonne James Cameron.

Elle était tellement habitée par son personnage qu’elle n’a pas pu retrouver la voix de Kiri au moment de la postproduction et que James Cameron a gardé majoritairement ses premiers enregistrements. « Ce qu’a fait Sigourney prouve que la technique ne peut fonctionner que si elle s’appuie sur l’humain », martèle le cinéaste. Quand on voit la dynamique Kiri chevaucher une anguille dans les fonds marins ou se faire gronder par son père, on oublie complètement que son interprète a largement atteint l’âge d’être grand-mère.