Elle a tout d’une (future) grande. Mallory Wanecque s'impose comme une évidence dans Les Pires de Lise Akoka et Romane Gueret, film primé à Cannes dans la section Un Certain regard et lauréat du grand prix à Angoulême. Face à elle, le comédien flamand Johan Heldenbergh joue un réalisateur venu tourner un film dans une cité près de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais) et qui doit composer avec les enfants défavorisés qu'il dirige. Et il ne tarit pas d'éloges sur la jeune débutante.

« Entre la première et la deuxième répétition, j’ai assisté à la naissance d’une actrice, explique-t-il à 20 Minutes. Mallory abordait le jeu d’une façon si naturelle que je suis persuadé qu’elle est promise à une grande carrière. Pour un acteur qui a de la bouteille comme moi, c’est magique. » L’adolescente, originaire de Valenciennes (Nord) et âgée de 15 ans au moment du tournage, est effectivement éblouissante de fraîcheur et de justesse dans la peau de Lily, une fille qui s’essaie au cinéma dans un contexte parfois tumultueux.

Une mise en abîme vertigineuse

« Jouer mon premier film en étant dans la même situation que mon personnage avait quelque chose de vertigineux, reconnaît Mallory Wanecque. Je ne m’imaginais pas devenir comédienne : c’était un métier trop éloigné de ma réalité de collégienne. » C’est à la sortie de son établissement que l’adolescente a été repérée puis choisie pour jouer Lily après avoir d’abord été refusée pour un autre rôle. « Elle dégage une lumière intense et possède un instinct très sûr tout en n’ayant pas peur du travail », insiste la coréalisatrice Lise Akoka.

La scène la plus dure à tourner a été celle où son personnage doit échanger un baiser avec son partenaire devant les yeux du metteur en scène. « Le tournage n’était que du kif, c’était un peu gênant mais l’équipe m’a mise à l’aise, se souvient-elle. C’était d’autant plus facile que contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, il n’y avait aucune improvisation. Tout était écrit à la virgule près. »

Le métier dans la peau

Comme pour les jeunes de la fiction, revenir au collège après cette expérience n’a pas été facile pour Mallory Vanecque. « Mais ce qui est arrivé à Cannes a été si merveilleux que cela m’a confirmée dans l’envie de poursuivre dans ce métier », insiste-t-elle. L’Académie des César ne s’y est pas trompée : la jeune actrice est sur la liste des révélations de l’année 2022 et on ne se serait pas surpris qu’elle décroche la statuette.