« C’est le meilleur film de Quentin Dupieux ! » Tel est le cri enthousiaste que pousse Vincent Lacoste pour qualifier Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, découvert en séance de minuit au Festival de Cannes. Le comédien n’est pas seul à le dire : ses partenaires : Oulaya Amamra, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche et Jean-Pascal Zadi partagent son enthousiasme pour cette comédie dans l’interview qu’ils sont accordés ensemble à 20 Minutes.

Ce groupe très dissipé incarne la « Tabac Force », justiciers dirigés par M. Didier un rat à la voix d’Alain Chabat. « Quentin a eu du mal avec nous, reconnaît Anais Demoustier, car on riait trop. On s’est fait remonter les bretelles. » Cela n’a rien d’étonnant quand on voit la complicité des interprètes toujours prêts à se taquiner aussi bien dans leurs rôles que face aux journalistes.

Des personnages un peu cons

« Nos personnages ont pour particularité d’être tous un peu cons », reconnaît Gilles Lellouche. Moulé dans de superbes tenues bleues, le petit groupe a très vite copiné. « J’ai eu des doutes quand je me suis vu pour la première fois dans le costume », admet Jean-Pascal Zadi. Les comédiennes ont visiblement apprivoisé plus vite leurs déguisements plutôt voyants. « On s’est rajouté des seins et des hanches pour mieux se créer des carcasses de superhéroïnes », commente Oulaya Amamra. Et de laisser entendre que certain (s) comédien (s) auraient amélioré d’autres parties de leur anatomie…

Ce côté joyeusement potache, tout aussi sensible à l’écran qu’à la ville, apporte un charme fou à cette comédie où apparaissent également Blanche Gardin, Grégoire Ludig ou Benoît Poelvoorde en méchant volontairement caricatural. « Il y a tout dans ce film pour plaire au public, insiste Jean-Pascal Zadi. Y compris un « renois » sexy, « ouam » en l’occurrence. Parce que le glamour, c’est pas Gilles Lellouche ! » Les héros Marvel et DC n’ont qu’à bien se tenir face à cette joyeuse bande dont dépend l’avenir de notre bonne vieille Terre.

On s’amuse beaucoup avec ces potes délirants qui font fi de tout sens du ridicule et de la logique pour offrir un divertissement généreux. Le meilleur film de Quentin Dupieux ? Peut-être, ou pas, mais sûrement l’un des plus marrants ! Fumer fait tousser offre un grand moment de rigolade.