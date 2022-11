Ils sont mignons comme tout, Golshifteh Farahani et Alex Lutz dans Une comédie romantique de Thibault Segouin. Ce film remplit pleinement le cahier des charges annoncé par son titre. Les retrouvailles entre un musicien irresponsable et sa dulcinée, qu’il a abandonnée pendant des années par peur de s’engager, sont savoureuses.









Le coscénariste de Guy signe un premier film léger et revigorant autour de cet homme enfantin qui veut renouer avec la femme de sa vie et leur fille après avoir sinistré sa carrière dans la musique. « C’est un film joyeux, idéal dans cette période sombre, confie Golshifteh Farahani à 20 Minutes. Je me suis amusée à composer cette femme énergique, furieuse d’avoir été mise de côté mais toujours éprise de son ex, même si elle refuse de se l’avouer. »

Pour s’aérer la tête

Les cris d’oiseaux volent bas puis les sentiments s’emballent dans un Montmartre qui sert d’écrin aux tourtereaux. Entre ce garçon mollasson et sa compagne à la force de caractère suffisamment trempée pour porter leur famille, Une comédie romantique donne vie à des personnages bien croqués. Tchéky Karyo, en papa du héros, fait aussi une apparition surprise pour l’une des scènes les plus réussies du film.

« J’encourage les gens à aller s’aérer la tête avec Une comédie romantique car c’est un film qui fait du bien », déclare Golshifteh Farahani. On ne peut que plussoyer devant l’affirmation de la talentueuse comédienne iranienne sur cette fantaisie pleine de couleurs pétantes et de joie.