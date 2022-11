Comment poursuivre une saga après la mort de l'acteur qui incarne le personnage principal ? Malgré la disparition de Chadwick Boseman en août 2020 d'un cancer à 43 ans, le tounarge de Black Panther : Wakanda Forever de Ryan Coogler s'est poursuivi. Pas comme si de rien n'était, bien sûr, il a fallu s'adapter.

« Ryan a eu la bonne idée d’intégrer la mort de son personnage dans l’histoire, explique Lupita Nyong’o à 20 Minutes. Ce qui fait qu’elle intervient de façon naturelle pour les personnages du film et qui a rendu les choses moins dures pour les acteurs. »













Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett et Dominique Thorne se taillent la part des lionnes dans une distribution où on retrouve aussi Daniel Kaluuya, Michael B. Jordan et Winston Duke sans compter Tenoch Huerta en souverain inquiétant qui menace la Wakanda. De quoi créer de très nombreuses séquences spectaculaires malgré le chagrin qui secouait l’équipe du film. « Au début du tournage, je me sentais vide tant l’absence de Chadwick se faisait ressentir de façon intense, se souvient Lupita Nyong’o. Ryan Coogler nous laissait du temps quand la peine nous submergeait. ll nous encourageait à ne pas museler nos sentiments. »

Ce que Chadwick aurait ressenti

A l'écran, le comédien disparu apparaît lors d’une séquence d’ouverture qui lui rend hommage en même temps qu’à son personnage. Puis l’action reprend ses droits. Lupita Nyong’o, dans le rôle de l’intrépide Nakia, n’est pas la dernière à faire montre de ses talents guerriers. « Il ne faut pas croire le tournage n’était que triste, martèle-t-elle. Il nous arrivait d’être joyeux, ne serait-ce qu'en imaginant ce que Chadwick aurait ressenti s’il était encore parmi nous. »

C’est très exactement ce qu’éprouve le spectateur devant Black Panther : Wakanda Forever : beaucoup d’émotion et de belles décharges d’adrénaline. Une bonne façon de saluer le comédien disparu, et le roi T’challa qui trouve ici une brillante et respectueuse relève. « La présence renforcée des femmes s’est bien sûr accentuée en raison du trépas du roi T’challa, insiste Lupita Nyong’o. Au Wakanda, il est normal pour les femmes d’occuper des postes de premiers plans. Elles constituaient la garde rapprochée du roi et il est donc évident qu’elles se trouvent maintenant au centre du pouvoir comme de l’intrigue. »