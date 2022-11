Quand l’équipe d’un film porno loue un bungalow isolé, elle ne s’attend pas à tomber sur des propriétaires fous furieux ! X de Ty West, découvert au Festival de Deauville, confronte des jeunes gens un brin « olé olé » à des petits vieux avides de sang frais dans ce film d’horreur aussi original que gore qui fleure bon l’esthétique des années 1970.









Quelle n’est pas la surprise de tout ce petit monde quand ce qui devait être une joyeuse orgie filmée tourne au massacre généralisé ! WETA, studio d’effets spéciaux notamment réputé pour sa collaboration avec Peter Jackson, s’est régalé à créer ceux du film et notamment les prothèses qui permettent à Mia Goth de passer de sémillante technicienne à mamy infernale aux pulsions irrépressibles, un double rôle qui lui va bien. « J’ai beaucoup d’empathie pour cette vieille dame et son mari, qui pensent être passés à côté de leur vie, » explique le réalisateur dans le dossier de presse. Le couple se rattrape grand train en transformant la vie de ses locataires en boucherie.

Une suite déjà tournée

Loin de donner des leçons de morale, Ty West prend un malin plaisir à mêler sexe et sang à une bonne dose d’humour très noir. C’est ce qui fait le charme de ce film très corsé à réserver à un public averti. Devenu culte outre-Atlantique, X a déjà fait l’objet d’une suite. Projeté cette année à la Mostra de Venise, Pearl permet de découvrir la jeunesse de la vieille dame indigne. On a hâte d’en savoir plus sur ce personnage aussi attachant que terrifiant qui a tout ce qu’il faut pour hanter nos cauchemars.