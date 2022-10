L’acteur Christian Bale change encore de tête pour Amsterdam de David O’Russell. Le réalisateur américain, qui l’avait déjà dirigé dans Fighter (2011) et America Bluff (2014), lui offre cette fois un rôle de vétéran de la Première Guerre mondiale borgne dans ce conte historique délirant au début des années 1930. Un camarade de combat joué par John David Washington et une infirmière incarnée par Margot Robbie vont l’aider à déjouer un terrible complot à New York.

« Nous avons voulu créer cette amitié enviable qui réunit un trio de personnages originaux, forts et droits dans leurs bottes mais qui sont toujours optimistes », explique Christian Bale à 20 Minutes. Les trois camarades ont vécu un séjour fort heureux à Amsterdam mais leur retour aux Etats-Unis va être rude au milieu de politiciens, de policiers et d’espions interprétés par Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Taylor Swift, Robert De Niro, Mike Myers, Michael Shannon, Rami Malek ou Timothy Olyphant, pour ne citer qu’une poignée des stars qui apparaissent dans le film.

Alliés contre les nazis

Le scénario, frappadingue, s’inspire très librement de faits historiques pour mettre en valeur une pléiade de stars dans laquelle Christian Bale (et son œil de verre) se taille la part du lion. « Tourner avec David O’Russell est toujours une aventure, précise l’acteur. C’est un homme merveilleux bourré d’imagination. Notre relation amicale et solidaire est proche de celle des personnages du film. » L’amitié est au centre de ce récit dynamique, fort drôle et un brin foutraque dont le trio de héros marginaux s’allie contre l’adversité pour empêcher l’Amérique de tomber entre les mains de sympathisants nazis.

Les détectives amateurs tentent d’élucider un meurtre dont ils sont injustement accusés alors qu’ils ont mis les pieds dans un nid de guêpes doublé d’un panier de crabes. « Ce que j’aime dans mon personnage est qu’il pourrait être cynique et amer mais qu’il ne se laisse pas abattre », explique Christian Bale. Que ce soit face à ses beaux-parents haineux ou à des riches toujours plus cupides, cet homme blessé reste droit dans ses bottes.

Des aventures jubilatoires

« Amsterdam est la ville où les amis ont connu un vrai bonheur, explique le comédien. C’est une métaphore des moments heureux dans notre vie comme le tournage de ce film l’a été pour toute l’équipe. » Cette jubilation se communique par écran interposé car Amsterdam réjouit le cœur et les zygomatiques tout en dispensant de belles décharges d’adrénaline.