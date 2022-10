Pourquoi êtes-vous fans de films d’horreur ? On attend vos témoignages !

Vendredi (20 heures), c’est le retour de La nuit en enfer. Comme chaque année, à l’occasion du Cinemed, le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier (Hérault), les courageux ont rendez-vous au cinéma Utopia pour une soirée dédiée aux films d’horreur.

A l’affiche de cette terrible projection, idéale pour préparer Halloween, des pépites du cinéma de genre (Dellamorte Dellamore de Michele Soavi et Le loup-garou de Londres de John Landis) et des nouveautés particulièrement glaçantes (She will de Charlotte Colbert, Lunettes noires de Dario Argento et Treize notes en rouge de François Gaillard).

Si les amateurs d’hémoglobine du coin connaissent, depuis longtemps, cette nuit montpelliéraine des films d’horreur, le genre connaît, depuis quelques années, une nouvelle jeunesse. Des standards, comme Massacre à la tronçonneuse ou Scream, font leur retour au cinéma, et d’autres n’ont jamais quitté le grand écran, comme Halloween.

Vous êtes fan de films d'horreur ? Pourquoi aimez-vous ce genre un peu particulier ? Pour vous faire peur ? Pour déconner entre copains ? Quels sont vos premiers souvenirs de films d'horreur ? Comment parveniez-vous à les regarder, quand vous étiez petit ? Quels sont vos films préférés ? Les pires ?