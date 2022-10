Un buste vert de gris, un potelet manquant, deux coins cassés, un lettrage illisible… La tombe de Georges Méliès n’avait pas fière allure au cimetière du Père-Lachaise en 2019 quand son arrière-petite-fille a entrepris de la faire restaurer. Soixante-cinq ans qu’elle n’avait pas été entretenue ou alors très peu.









S’appuyant sur un crowdfunding relayé par 20 Minutes, Pauline Méliès a dépassé son objectif 36.000 euros en récoltant plus de 42.000 euros grâce à 678 donateurs. Le « créateur du spectacle cinématographique » a pu compter sur des soutiens sur les cinq continents : 224 donateurs en France, 153 aux Etats-Unis mais aussi de Nouvelle-Zélande, de Singapour ou du Maroc. L’inauguration de sa tombe restaurée a lieu ce samedi dans le cimetière parisien.

Et un nouveau financement participatif (16.500 euros) pour « l’autoédition » d’un livre de sur Georges Méliès vient d’être lancé. « Ce sont une quinzaine de témoignages intimes de proches », explique Pauline Méliès. Il court jusqu’au 20 novembre et a pour objectif de vendre 500 exemplaires en français et en anglais.