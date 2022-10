Austin Butler compose un King criant de vérité dans Elvis de Bazz Luhrmann. Il est si convaincant qu’il écrase presque Tom Hanks, pourtant éblouissant dans le rôle du cupide Colonel Parker, mentor et agent du rockeur mythique. Six mois après avoir créé l’événement au Festival de Cannes, ce biopic flamboyant est disponible en DVD et en Blu-Ray, une bonne occasion pour revenir sur cette aventure en compagnie d’Austin Butler.

« C’est merveilleux d’avoir pu échanger avec les gens qui ont vu le film dans le monde entier, confie-t-il à 20 Minutes. Ceux qui étaient des fans d’Elvis avant de le voir comme ceux qui l’ont découvert avec la projection. » Sa prestation est si remarquable que le spectateur oublie qu’il ne voit pas le vrai Elvis sur l’écran. D’ailleurs, on a peine à retrouver le King quand on rencontre le comédien dont la voix douce témoigne de sa timidité. Austin Butler lui-même s’est presque laissé bluffer par sa propre prestation. « D’habitude, je n’aime pas me regarder, dit-il. C’est la première fois que je parviens à voir l’un de mes films tant je ne me reconnais pas tout le temps à l’écran. »

Toujours fan d’Elvis

Cela ne se voit pas forcément, mais Austin Butler a travaillé dur pour entrer dans la peau d’Elvis Presley « sans tomber dans la caricature, ni dans l’imitation mais en essayant de restituer son humanité ». Son naturel est tel qu’on pourrait croire que sa prestation est innée alors qu’il a mis des mois à la parfaire, sans pour autant être lassé du King. « Pendant le tournage, les gens me prédisaient que je finirais par ne plus pouvoir le souffrir, mais ils avaient tort, martèle-t-il. Aujourd’hui encore, si je passe une mauvaise journée, je me mets du Elvis et ça me rend heureux. »

Il n’est pas surprenant que l’acteur de 31 ans soit donné grand favori pour les Oscar 2023 notamment par le magazine professionnel Variety. « Je ne suis pas prêt à répondre à ces pronostics et je préfère prendre la vie au jour le jour », commente-t-il. Cette attitude pleine de sagesse prouve que cet acteur brillant n’a pas pris la grosse tête. « Tout me semble plus facile à jouer depuis Elvis », confie-t-il. On est impatients de le voir dans The Bikeriders de Jeff Nichols ou dans la suite de Dune de Denis Villeneuve qu’il tourne en ce moment.