Le 3 novembre, voilà la nouvelle date de sortie de Dune : Part II aux États-Unis comme le révèle le Hollywood Reporter. Un report assez minime, puisque le blockbuster réalisé par Denis Villeneuve était prévu à l’origine pour une sortie le 17 novembre outre-Atlantique. Mais après ces dernières années avec des reports tous azimuts à cause de la pandémie, c’est un fait assez rare pour le noter !

La suite de l’adaptation du roman de Frank Herbert prend le créneau initialement prévu pour le nouveau film Blade avec Mahershala Ali. En effet, le long-métrage de Marvel ayant perdu son réalisateur il y a peu, son tournage a été mis en suspens.

Le public français avantagé

Quoi qu’il en soit, plus qu’une année nous sépare de ce second opus dans lequel on retrouvera Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin et Javier Bardem. Sans compte les nouveaux arrivants parmi lesquels on compte Florence Pugh, Austin Butler et Christopher Walken.

Cerise sur le gâteau, la date de sortie française a subi le même sort et le film sortira le 1er novembre au lieu du 15.