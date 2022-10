Le Petit Nicolas, mais aussi Sempé et Goscinny, apparaissent ensemble dans le même film d'animation. Les réalisateurs Amandine Fredon et Benjamin Massoubre ont eu cette riche idée pour Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, Cristal 2022 du Festival d’Annecy, de mêler les aventures du légendaire gamin taquin à celles de ses créateurs.

« C’est Anne Goscinny qui a imaginé ce concept, explique Amandine Fredon à 20 Minutes. Elle avait envie de rendre hommage à son père et à l’amitié que celui-ci partageait avec Sempé, décédé l'été dernier. » On passe donc du noir et blanc à la couleur et des échanges savoureux entre les deux génies (auxquels Alain Chabat et Laurent Lafitte prêtent leur voix) aux facéties de Nicolas et de ses petits copains.

L’amitié comme moteur

« Nous avions d’abord pensé utiliser des images d’archives pour montrer le duo que formaient Goscinny et Sempé, précise Amandine Fredon, mais les documents mis à notre disposition n’étaient pas d’assez bonne qualité alors nous avons eu recours au dessin. » Et c’est purement magique ! Les deux potes reprennent joyeusement vie en animation pour donner naissance à leur enfant commun : un Petit Nicolas plus espiègle que jamais, qu’on suit chez lui, à l’école ou même en colonie de vacances. Rien à voir avec les films en prises de vues réelles peu fidèles aux livres, ce retour d’un univers délicieux au monde du dessin est un régal pour les yeux.

« C’est un peu un voyage dans le temps, dans une France qui n’existe plus, insiste Amandine Fredon. Ces aventures sont indémodables parce qu’elles parlent aussi bien aux bambins qu’à leurs parents. » Quand les gamins s’embrouillent, le ton reste bon enfant. « C’est un peu comme les bagarres dans Astérix qui ne sont jamais méchantes », insiste Amandine Fredon.

Du bonheur dans les salles

L’humeur joyeuse et l’humour tendre qui font le charme des ouvrages se retrouvent dans ce film jouant sur tout une gamme d’émotions, notamment lorsqu’il évoque des auteurs qui nous manquent tant. Le respect des réalisateurs pour l’œuvre originale ne les a pas bridés mais leur a permis de lui rendre un hommage chaleureux. « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? », demande la chanson de Ray Ventura qui donne son titre au film. Pas besoin de prendre patience : Le Petit Nicolas, c’est du bonheur à saisir tout de suite dans les salles de cinéma.