L’enquête d’une vie. Le film « Novembre », sorti en salles ce mercredi, raconte les inverstigations qui ont suivi les attentats du 13-Novembre. Jean Dujardin, Anaïs Demoustier et Sandrine Kiberlain interprètent les rôles des policiers de la Sdat, la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, qui ont traqué, pendant cinq jours, les complices des terroristes qui ont tué 131 personnes à Paris et à Saint-Denis.









« C’était une course contre la montre », raconte à 20 Minutes Raphaëlle*, une ancienne enquêtrice de la Sdat qui, comme les personnages du film, n’a pas compté ses heures pour retrouver la trace d’Abdelhamid Abaaoud. La mort du terroriste, lors d’un assaut donné par les hommes du Raid à Saint-Denis, « a marqué pour nous le début de l’enquête », souligne-t-elle.

La policière est récemment allée, avec des collègues, à l’avant-première du film. Elle nous livre ses impressions sur l’œuvre de Cédric Jimmenez et nous raconte comment elle a vécu cette nuit tragique et les investigations menées par la police judiciaire qui ont suivi.

Qu’avez-vous pensé du film, vous qui avez été au cœur de l’enquête ?

Je suis allée, avec des collègues, à l’avant-première. Ils ont trouvé ça un peu perturbant car, jusqu’à présent, on n’arrivait pas à vraiment définir ce qu’on avait vécu. L’enquête a été tellement hors norme que pour certains enquêteurs, il a été compliqué de retrouver, après toutes ces années, une vie « normale » de policier.

« Novembre », c’est d’abord un film d’action qui raconte la traque d’Abaaoud et les cinq jours qui ont suivi le 13-Novembre. Il est haletant, mais ça reste une fiction, ce n’est pas un documentaire. Il y a donc des choses qui ne collent pas à la réalité.

Par exemple, les rôles tenus par Jean Dujardin, Anaïs Demoustiers et Sandrine Kiberlain sont, chacun, inspirés de plusieurs vrais policiers. Mais quand Anaïs Demoustier opère en solo, dans la réalité, ce ne serait pas possible. Un policier de la Sdat ne ferait jamais ça. On travaille de manière extrêmement rigoureuse dans ces enquêtes-là, on ne fait pas n’importe quoi. Mais c’était nécessaire pour les ressorts du scénario. Et ça marche bien.

Vous rappelez-vous du moment où vous avez appris que des attaques étaient en cours ?

C’était une soirée calme. On rentrait chez nous. Je me souviens que je sortais du travail, il devait être 21h. On m’a rappelé sur le trajet. Le sous-directeur antiterroriste était noyé d’appels, tout comme son adjoint et les chefs de service. Quand il y a un attentat, on n’a pas besoin de rappeler les collègues, ils reviennent d’initiative au service, à Levallois, dès qu’ils apprennent ce qui se passe.

On a fait le point sur les effectifs disponibles et mis en place le dispositif prévu. Le 13-Novembre, c’était la police judiciaire de Paris, avec la section antiterroriste de la brigade criminelle, qui a effectué les premières constatations. Nous nous sommes greffés à eux pour obtenir des informations, les centraliser.

La Sdat devait coordonner l’intégralité de l’enquête. Pour cela, elle a pu s’appuyer sur le maillage territorial de la police judiciaire, bénéficier de l’aide de la police scientifique, de la DGSI, et de nos collègues de la sécurité publique. On a rapidement mis en place le numéro vert attentat, le 197. Il nous a permis d’obtenir le témoignage d’une femme qui nous a fait gagner du temps pour retrouver Abaaoud.

La Sdat était-elle préparée à enquêter sur un attentat de cette ampleur ?

Par définition, on n’est jamais préparé au scénario du pire, on n’avait jamais connu ça. En revanche, depuis 2005, la Sdat avait anticipé plusieurs scénarios d’attaques. Il y avait eu des attentats en Grande-Bretagne et on s’était dit qu’il fallait mettre en place un dispositif spécifique si cela devait se produire en France. C’est ce dispositif qu’on a déployé le 13-Novembre : on se met en ordre de marche, avec différents ateliers pour enquêter. Tout est très protocolisé. Cette organisation, elle a été anticipée et elle évolue après chaque attentat, après un retour d’expérience.

Comment était l’ambiance, à la Sdat, les jours qui ont suivi les attentats ?

Exactement comme dans le film : il y avait de la fatigue, de l’énervement… Nous avions à cœur de faire en sorte que ça s’arrête. Il fallait neutraliser au plus vite les terroristes en fuite, car on craignait qu’un nouvel attentat soit commis à la Défense. C’était une course contre la montre.

Dans la police, lorsqu’on traverse des épreuves de ce genre, le collectif compte plus que tout. On s’entraide, on s’écoute entre collègues. On est pris par une mission qui nous dépasse un peu, y compris au niveau personnel. On n’est pas rentré chez nous pendant des jours. Si on ne s’était pas entendu les uns avec les autres, ça n’aurait jamais pu le faire. Tout cela a renforcé les liens qui nous unissaient et qui sont devenus indéfectibles.

Avez-vous été soulagée après l’assaut donné à Saint-Denis par le Raid ?

En fait, comme le montre bien le film, la neutralisation d’Abaaoud a marqué pour nous le début de l’enquête. Il ne faut pas oublier que les investigations ont duré plus de quatre ans et que le procès a eu lieu tout récemment ! Nous sommes allés dans 25 pays, avons fait des centaines de gardes à vue, rédigé des milliers de procès-verbaux… C’était plusieurs années d’un travail collectif très intense.

Plusieurs pays, dans le monde entier, nous ont demandé de leur faire un retour d’expérience, parce que la France a été l’un des seuls pays européens à avoir été autant touché par des attentats. Après ça, la Sdat a gagné en expertise, son organisation a progressé, elle a obtenu des renforts… L’expérience de la police judiciaire en matière de constatations, d’investigation de façon générale est hors norme, particulièrement en cas de multiples victimes, ce qui est heureusement exceptionnel.

*Le prénom a été changé