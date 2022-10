Plus glamour que ces deux-là, c’est difficile à imaginer ! Julia Roberts retrouve George Clooney dans Ticket to Paradise d’Ol Parker. Le duo incarne un couple en voyage à Bali pour sauver leur fille d’un coup de foudre qui pourrait gâcher sa vie. « Julia revient à ce qui l’a fait connaître », explique la réalisatrice Noémie Lefort à 20 Minutes. La trentenaire est fan de Julia Roberts depuis son enfance. Au point d’être allée à New York quand elle avait 20 ans pour remettre un scénario à l’actrice et de tirer de cette expérience une délicieuse comédie, Mon héroïne, qui sortira en salle le 14 décembre prochain.













D’ici là, dans Ticket To Paradise, Julia Roberts incarne l’ex-femme de George Clooney. Ce couple désuni se retrouve pour se rendre à Bali afin d’empêcher leur fille de céder à un coup de foudre qui pourrait gâcher sa vie. « La comédie romantique a starifié Julia Roberts avec des films comme Pretty Woman, explique Noémie Lefort. C’est ce genre qui a imposé son image de femme à la fois sublimement belle et totalement accessible. Elle a certainement tourné Ticket To Paradise pour rappeler aux gens qu’elle est cette icône. »

Le sourire de Julia Roberts

L’actrice est toujours aussi lumineuse et charismatique qu’à ses débuts. « Dès qu’elle sourit, on oublie tout, insiste Noémie Lefort. En tout cas, c’est le cas pour moi, elle me fait me sentir mieux ! Elle fait du bien aux gens parce qu’elle est spontanée et qu’elle a aussi un côté gauche qui convient à la comédie. » Le sourire de la star est un ingrédient majeur du film où sa complicité avec George Clooney fait des étincelles lors d’échanges explosifs.

Ceux de Noémie Lefort avec la star ont été moins agressifs lorsqu’elle l’a rencontrée à l’occasion d’une interview filmée. « Quand je suis entrée dans la pièce, j’ai eu l’impression d’être dans Coup de foudre à Notting Hill devant cette jeune femme souriante qui s’est transformée en grande professionnelle dès que les caméras se sont mises en marche », se souvient-elle.

Noémie Lefort attend maintenant avec impatience la réaction de Julia Roberts face à Mon héroïne. La star devrait voir son film après avoir terminé la promotion de Ticket To Paradise. On espère qu’elle se laissera séduire et que - qui sait ? - le prochain film de Noémie Lefort aura Julia Roberts pour principale vedette.