Dix jours après les funérailles d’État de la reine, Dinard (Ille-et-Vilaine) s’apprête à son tour à rendre hommage à Elizabeth II. A l’occasion de la 33e édition du festival du film britannique, qui s’ouvre ce mercredi dans la plus british des villes bretonnes, trois documentaires de l’INA consacrés à la venue d’Elizabeth II en avril 1957 en France seront diffusés gratuitement dimanche. Comme chaque année, le public pourra également s’abreuver de cinéma britannique avec la projection d’une trentaine de longs-métrages en provenance d’outre-Manche.

Six d’entre eux s’affronteront en compétition et tenteront de décrocher le précieux Hitchcock d’Or : All my friends hate me d’Andrew Gaynord, Emily de Frances O’Connor, My old school de Jono McLeod, Pirates de Reggie Yates, Winners d’Hassan Nazer et The almond and the seahorse de Celyn Jones et Tom Stern.

José Garcia en maître de cérémonie

Le jury du festival sera cette année présidé par l’acteur José Garcia. Il sera entouré d’un casting franco-britannique avec les actrices françaises Alice Pol, Oulaya Amamra et Sofia Essaïdi, l’acteur et réalisateur britannique Adrian Lester et l’acteur George Blagden, au casting des séries à succès Versailles et Vikings.





Un hommage sera également rendu au réalisateur et légende du théâtre britannique Peter Brook, décédé le 2 juillet à 97 ans, avec la projection de son adaptation du roman de William Golding Sa Majesté des mouches.