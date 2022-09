« C’est un tableau très sombre d’un futur qu’on ne souhaiterait pas voir arriver, avec le côté jubilatoire du début de la révolte puis le revirement inévitable qui bascule dans le sang, le feu et les larmes », assure Romain Gavras à « 20 Minutes » au sujet d’Athena, le dernier long métrage du réalisateur produit et distribué par Netlfix depuis le vendredi 23 septembre 2022.

Le scénario s’ancre dans une cité fictive de la banlieue parisienne qui s’embrase après la mort d’un jeune garçon aux mains de la police. « Le sang, le feu et les larmes » promis par le cinéaste se sont propagés aux débats entourant son œuvre, coécrite avec Ladj Ly.

Les premiers avis sur les réseaux sociaux sont très tranchés. Certains considèrent Athena comme « une masterclass », avec des « effets visuels à couper le souffle » et une réalisation incroyablement soignée. D’autres regrettent une vision « clichée des banlieues » qui « fout la honte aux Maghrébins et Noirs des cités ». Et l’extrême droite a (forcément) aussi son avis sur la question. « Athena est une fable de propagande qui prêterait à rire si elle n’incitait pas à la violence », lâche Eric Zemmour sur Twitter.

Et vous, si vous avez vu Athena, qu’en avez-vous pensé ? Qu’est-ce qui vous a plu ou déplu ? Qualifieriez-vous ce film d’engagé, et si oui, dans quel sens ? Qu’est-ce qui vous indigne dans ce film ? Que pensez-vous du scénario, des personnages, du jeu des acteurs et de la réalisation ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.