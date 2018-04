Festival de Cannes 2018: Léa Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve et Robert Guédiguian dans le jury

Ils devront désigner leur palme d'or cette année. Les actrices américaine Kristen Stewart et française Léa Seydoux, les réalisateurs canadien Denis Villeneuve et français Robert Guédiguian feront partie du jury du Festival de Cannes, autour de sa présidente Cate Blanchett.

OFFICIAL RELEASE: The international Jury of the 71st Festival de Cannes is unveiled! Discover the 8 personalities who will award the Prize list under the presidency of Cate Blanchett on Saturday, May 19 during the Closing Ceremony. #Cannes2018

