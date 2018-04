Javier Bardem, Benicio Del Toro, «Narcos»... Qui est le meilleur Pablo Escobar?

Javier Bardem, Benicio Del Toro et Wagner Moura ont tous les trois jouer Pablo Escobar à l'écran — SND - Mika Cotellon - Daniel Daza/Netflix

Il est des figures historiques qui fascinent le public, mais aussi les acteurs. Ils y voient un sacré défi à relever, et peuvent y trouver le rôle de leur vie. Pablo Escobar est l’une de ses figures, célèbre baron de la drogue des années 1980 et chef du cartel colombien de Medellín. Il était déjà apparu sur les écrans avant (le film Blow avec Johnny Depp, une telenovela colombienne), mais il les squatte littéralement depuis peu avec la série Narcos, le film Paradise Lost et, mercredi dans les salles, le bien nommé Escobar.

Javier Bardem dans Escobar

« Oubliez tout ce que vous croyez savoir », clame l’affiche du film de Fernando León de Aranoa. Basé sur le best-seller Loving Pablo, Hating Escobar, le film met en scène la vraie relation entre l’auteur du livre, la journaliste Virginia Vallejo (Penelope Cruz), et l’empereur de la cocaïne. Histoire d’amour, mais aussi document politique et portrait intime de Pablo Escobar, avec un Javier Bardem charismatique et cruel.

Benicio Del Toro dans Paradise Lost

Le réalisateur Andrea Di Stefano a eu l’idée de Paradise Lost après avoir entendu un policier évoquer l’histoire d’un jeune Italien venu rejoindre son frère en Colombie pour se retrouver mêler aux affaires de la famille Escobar. Il s’agit donc d’une fiction, où Josh Hutcherson interprète un surfeur canadien qui tombe amoureux de Maria, dont l’oncle n’est autre que Pablo Escobar. S’il s’agit d’un second rôle, Benicio Del Toro livre néanmoins une performance puissante, car double, entre le personnage public et l’homme de l’ombre.

Wagner Moura dans Narcos

Aperçu dans les films Troupe d’élite et Elysium, le Brésilien Wagner Moura trouve avec la série Narcos le fameux rôle de sa carrière, récompensé par un Golden Globe. Il a l’avantage de la longueur, en deux saisons que dure l’affrontement entre la DEA et le cartel de Medellín, il a le temps de montrer toutes les facettes du personnage : le baron, le chef, le meurtrier, mais aussi le père de famille, le mari amoureux, le fils à sa maman, voire aussi l’idéaliste.

Vincent Chase dans Entourage

C’est pour la blague, mais les vrais savent. Dans la série HBO Entourage, Adrian Grenier joue Vincent Chase, une star hollywoodienne qui passe le plus clair de son temps à glander avec ses postes. Mais il fait aussi quelques films, comme Aquaman et Medellín. Enfin, il devait le faire, avec le réalisateur Paul Haggis, avant d’être remplacé à la dernière minute par un certain… Benicio Del Toro. Mais il a quand même tourné une vraie-fausse bande-annonce, même pas une parodie. C’est encore mieux.