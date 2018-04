R. Lee Ermey, le sergent instructeur de «Full Metal Jacket», est décédé

Bye, Sir. L’acteur R. Lee Ermey est décédé ce dimanche à l’âge de 74 ans, a annoncé son manager, Bill Rogin, dans un message posté sur Twitter. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai le regret de vous informer que R. Lee Ermey s’est éteint ce matin des complications d’une pneumonie. Il nous manquera énormément à tous », a écrit Bill Rogin. Le comédien était devenu célèbre grâce au rôle du Sergent Hartman dans le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick sorti en 1987.

It is with deep sadness that I regret to inform you all that R. Lee Ermey ("The Gunny") passed away this morning from complications of pneumonia. He will be greatly missed by all of us.



