«Jurassic World»: Une exposition pleine de gros dinos à la Cité du cinéma

EXPOSITION La vie trouve toujours un chemin, et vous avez jusqu’au 2 septembre prochain pour trouver le vôtre jusqu’à la Cité du cinéma…

Bienvenue à Jurassic World... enfin à l'exposition «Jurassic World»

Deux ans après le blockbuster Jurassic World, la saga Jurassic Park revient cette année avec une suite, Jurassic World : Fallen Kingdom, un jeu vidéo, Jurassic World Evolution, et une exposition. Depuis vendredi et jusqu’au 2 septembre, vous pourrez croiser du dino à la Cité du cinéma et faire la même tête que Sam Neil dans le premier film de Spielberg.

Des dinos grandeur nature (ou presque)

Inaugurée à Melbourne en mars 2016, cette exposition avait déjà tourné à Chicago et Philadelphie, mais s’installe pour la première fois en Europe, à la Cité du cinéma à Saint-Denis. Et vos dinosaures préférés sont tous là, grandeur nature (ou presque) : le Brachiosaure, le Vélociraptor, l’incontournable T-Rex et même le projet top-secret Indominus Rex - manque juste Denver. Certains mesurent jusqu’à sept mètres.

Une fois le gigantesque portail du parc franchi, les visiteurs pourront découvrir l’île d’Isla Nublar à travers plusieurs activités interactives et ludiques, créées en collaboration avec le paléontologue Jack Horner, du laboratoire de la création Hammond à l’enclos d’entraînement des raptors en passant par le zoo des « gentils géants ». Attention là derrière vous !!!

Le T-Rex, la star des films et de l'exposition «Jurassic World»

Des dinosaures gentils, ça existe dans l'univers et l'exposition «Jurassic World»