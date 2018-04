VIDEO. «Katie says goodbye»: «Elle ressemble à des femmes que j’ai rencontrées», avoue l'actrice Olivia Cooke

PORTRAIT Avant Steven Spielberg, l'actrice Olivia Cooke avait impressionné Wayne Roberts, le réalisateur de « Katie says goodbye ». « 20 Minutes » a rencontré cette star en devenir…

Olivia Cooke et Christopher Abbott dans Katie says goodbye de Wyane Roberts — Bodega Films

Olivia Cooke a été vue récemment dans la série « Bates Motel » et dans « Ready Player One ».

Son personnage de « Katie says goodbye » se prostitue pour s’en sortir.

Tourné avant celui de Spielberg, le film de Wayne Roberts a été présenté au Festival de Deauville.

On l’a vue récemment en meilleure amie d’un tueur mythique dans la série Bates Motel puis en geekette surdouée dans Ready Player One de Steven Spielberg. Olivia Cooke revient en serveuse qui rêve de changer de vie avec Katie says goobdye de Wayne Roberts, chronique antérieure et découverte au Festival de Deauville. « Elle ressemble à des femmes que j’ai rencontrées », avoue la comédienne.

« Olivia est une force de la nature qui pouvait communiquer son énergie à cette fille résolue à se sortir sa condition misérable », précise le réalisateur. A 23 ans, l’actrice britannique émeut dans la peau de cette serveuse dont la gentillesse chronique finit par lui nuire quand elle se prostitue pour se constituer un petit pécule tout en venant en aide à sa mère irresponsable.

De la maturité (mais pas que)

L’énergie de la jeune comédienne a également fait vibrer Steven Spielberg. « Elle dégage un mélange de jeunesse et de maturité étonnant, confiait le réalisateur à 20 Minutes. Elle sait comment jouer sur les deux tableaux, passant d’attitudes presque enfantines à une façon de se comporter nettement plus réfléchie. » C’est cet équilibre qu’on retrouve dans Katie says goodbye.

Des hommes prédateurs

Soumis et volontaire, son personnage est à la fois exaspérant, parce qu’on a envie de le secouer et attachant, voire même atendrissant. « J’ai expliqué à Olivia que c’est sa sincérité qui sauve Katie du désespoir face à des hommes prédateurs », déclare le réalisateur. C’est la performance de la jeune femme qui sauve son film de la caricature. « Je voulais lui donner une voix pour la faire sortir de l’ombre », précise l’actrice. Comme son interprète engagée dans la lutte féministe, Katie est solaire.