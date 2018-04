20 ans du «Dîner de cons»: Testez notre questionnaire (niveau facile)

Le Dîner de cons de Francis Weber — REX FEATURES/SIPA

Le 15 avril 1998 sortait «Le Dîner de cons»

«20 Minutes» vous a concocté deux questionnaires (selon votre niveau)

« Y’a des moments, j’ai vraiment l’impression que vous me prenez pour un imbécile, hein ? » Il y a vingt ans, déjà, « Le Dîner de cons » sortait dans les salles françaises pour changer à jamais l’histoire du cinéma (et ma vie). Car il n’y a plus débat, le film de Francis Veber est bien LE plus drôle jamais réalisé.

Vous l’avez vu mille fois et pensez tout connaître des répliques cultes de François Pignon (le gigantesque Jacques Villeret) et Pierre Brochant (l’inoubliable Thierry Lhermitte) ? 20 Minutes vous met au défi avec deux quiz. Le premier, ci-dessous, niveau facile. Et un second par là, niveau impossible. À vous de jouer.