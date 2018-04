Festival de Cannes: La sélection officielle prend des risques (on verra s'ils sont payants)

Pierre Lescure et Thierry Frémeaux entourent l'affiche du 71e Festival de Cannes — Francois Mori/AP/SIPA

Ce ne sont pas forcément des inconnus, mais près de la moitié des 18 cinéastes en lice pour la Palme d’or 2018 au Festival de Cannes n’ont encore jamais participé à la compétition. On est loin de l’époque où l’on se demandait qui, des frères Dardenne ou de Michael Haneke remporterait sa troisième palme, à moins que Pedro Almodóvar ne crée la surprise en remportant enfin sa première…

Ces huit cinéastes ont en commun de n’avoir encore jamais grimpé le célébrissime tapis rouge de la compétition pour aucun de leurs films :

Eva Husson, la réalisatrice française de Bang Gang (Une histoire d’amour moderne).

Nadine Labaki, la réalisatrice libanaise de Caramel.

Ryusuke Hamaguchi, cinéaste japonais primé à Locarno pour Senses.

David Robert Mitchell, le prometteur réalisateur américain de It Follows.

Pawel Pawlikowski, le réalisateur polonais du très réputé Ida.

A.B. Shawky, un réalisateur égyptien dont c’est le premier film.

Jafar Panahi et Kirill Serebrennikov, un Iranien et un Russe déjà sélectionnés (mais jamais en compétition) et qui ont la particularité d’être tous les deux assignés à résidence dans leurs pays respectifs.

Alors, bien sûr, ils sont entourés de quelques vieux routiers qu’on ne considérera pas pour autant comme des « habitués » : Jean-Luc Godard, dont la dernière apparition physique sur la Croisette remonte à 2001, ou Spike Lee, qui n’est pas revenu à Cannes depuis Jungle Fever en 1991.

Non, les seuls « fidèles », ce sont en fait le Français Christophe Honoré, le Sud-Coréen Lee Chang Dong, le Japonais Hirokazu Kore-eda et l’Italien Matteo Garrone… Même le Français Stéphane Brizé et l’Italienne Alice Rohrwacher ne fêteront finalement que leur deuxième participation à la compétition ; la première fois, ils en étaient repartis primés.

🔵 #Cannes2018 Le nouveau #LarsvonTrier avec #MattDillon pourrait bien être en sélection. Réponse dans quelques jours avec, comme d’habitude, quelques films rajoutés dans les différentes sections pic.twitter.com/RGBUjzSpxE — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) April 12, 2018

Audaces hors compétition et Lars von Trier à venir…

Solo, le spin off de Star Wars sur Han Solo, le documentaire sur la campagne de Macron réalisé par Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit, un autre (très long, 8h15) sur la Chine de Wang Bing, et un dernier sur le Pape François signé Wim Wenders, un film à sketchs futuristes qui imagine 10 years in Thaïland sur l’avenir de ce pays, deux films de genre en séance de minuit, et (probablement même si pas encore annoncé officiellement) le nouveau Lars Von Trier, The House that Jack Built, sur les exactions d’un tueur en série incarné par Matt Dillon… Rien de commun a priori entre tous ces films, si ce n’est leur audace et l’excitation qu’ils procurent, au moins sur le papier.

Au Certain regard, section qui retrouve enfin sa fonction première de défricheur après avoir longtemps servi de lot de consolation pour les refusés de la compétition, on note la présence de six premiers films et à peu près autant de seconds sur quinze films au total. Parmi lesquels Les Chatouilles, que ses auteurs Andréa Bescond et Eric Metayer présentent comme une « comédie drôle sur la pédophilie » et qu’ils ont adapté de leur pièce de théâtre…

Girl, premier long-métrage du Belge Lukas Dhont, qui raconte l’histoire d'une adolescente née garçon et qui, avec le soutien de son père, fera tout son possible pour devenir danseuse étoile… On note aussi le retour d’un ancien espoir du cinéma français, Antoine Desrosières, pour un film annoncé comme très olé olé (et d'ores et déjà interdit aux moins de 16 ans pour sa future sortie en salles), A genoux les gars (Sextape).

Les films en compétition pour la Palme d’or (jury de Cate Blanchett)

Todos Lo Saben (Everybody knows) d’Asghar Farhadi

En Guerre de Stéphane Brizé

Dogman de Matteo Garrone

Le livre d’image de Jean-Luc Godard

Netemo sametemo (Asako I & II) de Ryusuke Hamaguchi

Plaire aimer et courir vite (Sorry Angel) de Christophe Honoré

Les filles du soleil (Girls of the sun) d’Eva Husson

Ash is purest white de Jia Zhang-Ke

Shoplifters de Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm (Capernaum) de Nadine Labaki

Buh-ning (Burning) by Lee Chang-Dong

Blackkklansman de Spike Lee

Under the silver lake de David Robert Mitchell

Three faces by Jafar Panahi

Zimna wojna (Cold war) de Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice d’Alice Rohrwacher

Yomeddine d’A.B Shawky

Leto (L’été) de Kirill Serebrennikov

Un certain regard (jury présidé par Benicio del Toro)

Gräns (Border) d’Ali Abbasi

Sofia de Meyem Benm’Barek

Les Chatouilles (Little tickles) d’Andréa Bescond et Eric Métayer

Long day’s journey into night de Bi Gan

Manto de Nandita Das

À genoux les gars (Sextape) d’Antoine Desrosières

Girl de Lukas Dhont

Gueule d’ange (Angel Face) de Vanessa Filho

Euphoria de Valeria Golino

Rafiki (Friend) de Wanuri Kahiu

Mon tissu préféré (My favorite fabric) de Gaya Jiji

Die Stropers (The Harvesters) d’Etienne Kallos

In my room d’Ulrich Köhler

El Angel de Luis Ortega

The gentle indifference of the world d’Adilkhan Yerzhanov