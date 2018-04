VIDEO. Cannes 2018: Jean-Luc Godard et Christophe Honoré en compétition pour la palme

Thierry Frémaux et Pierre Lescure dévoile la Sélection officielle de Cannes 2018, le 12 avril 2018. — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

C’est le grand jour, on en sait plus sur la 71e édition du Festival de Cannes. Le délégué général Thierry Frémaux, en charge de la sélection, et le président Pierre Lescure ont annoncé ce jeudi matin les films retenus en sélection officielle, dont la vingtaine de longs-métrages en lice pour la Palme d’or remise le 19 mai.

En direct de l'annonce de la Sélection officielle #Cannes2018 https://t.co/HEAZaHKYmI — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 12, 2018

Les films en compétition pour la Palme d'or

Todos Lo Saben (Everybody knows) d'Asghar Farhadi

En Guerre, de Stéphane Brizé

Dogman, Matteo Garrone

Le livre d'image de Jean-Luc Godard

Netemo sametemo (Asako I & II) de Ryusuke Hamaguchi

Plaire aimer et courir vite (Sorry Angel) de Christophe Honoré

Les filles du soleil (Girls of the sun) d'Eva Husson

Ash is purest white de Jia Zhang-Ke

Shoplifters de Kore-Eda Hirokazu

Capharnaüm (Capernaum) de Nadine Labaki

Buh-ning (Burning) by Lee Chang-Dong

Blackkklansman de Spike Lee

Under the silver lake de David Robert Mitchell

Three faces by Jafar Panahi

Zimna wojna (Cold war) de Pawel Pawlikowski

Lazzaro Felice d'Alice Rohrwacher

Yomeddine d'A.B Shawky

Leto (L’été) de Kirill Serebrennikov

#Cannes2018 ce qu’on retient dans l’immédiat : pas mal de nouveaux venus en sélection, mais pas de Terrence #Malick, pas de Brian #DePalma, pas de #LarsVonTrier, pas de Jacques #Audiard... pic.twitter.com/eHrJ6YBBcf — Stephane Leblanc (@sl20min) April 12, 2018

Un certain regard (présidé par Benicio del Toro)

Gräns (Border) de Ali Abbasi

Sofia de Meyem Benm’Barek

Les Chatouilles (Little tickles) d'Andréa Bescond et Eric Métayer

Long day's journey into night de Bi Gan

Manto de Nandita Das

À genoux les gars (Sextape) d'Antoine DESROSIÈRES

Girl de Lukas Dhont

Gueule d'ange (Angel Face) de Vanessa Filho

Euphoria de Valeria Golino

Rafiki (Friend) de Wanuri Kahiu

Mon tissu préféré (My favorite fabric) de Gaya Jiji

Die Stropers (The Harvesters) d'Etienne Kallos

In my room d'Ulrich Köhler

El Angel de Luis Ortega

The gentle indifference of the world d'Adilkhan Yerzhanov

>> A lire aussi : Suivez l'annonce des films retenus en sélection à partir de 11h