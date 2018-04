VIDEO. «Escobar»: Avant Cannes, Penélope Cruz et Javier Bardem ne se quittent plus

BIOPIC « 20 Minutes » a rencontré Javier Bardem alors que les deux acteurs, époux à la ville et vedettes de « Escobar » cette semaine à l’écran, feront aussi l’ouverture du Festival de Cannes dans « Everybody Knows ».

Javier Bardem et Penélope Cruz dans Escobar de Fernando Léon de Aranoa — SND

Javier Bardem incarne le narcotrafiquant Pablo Escobar et Penélope Cruz sa maîtresse journaliste.

L’acteur estime avoir été aidé pour traduire les rapports difficiles entre les personnages par le fait que sa partenaire était aussi sa femme.

Javier Bardem nous a confié être très fier du César d’honneur que Penélope Cruz a reçu en mars dernier.

Quelques semaines avant de les retrouver dans Everybody Knows d’Asghar Farhadi qui fera l’ouverture du Festival de Cannes, Javier Bardem et Penélope Cruz sont réunis pour Escobar de Fernando Léon de Aranoa. Il incarne le narcotrafiquant. Elle tombe sous son charme dans la peau de la journaliste Virginia Vallejo qui a vécu une liaison torride avec lui dans les années 1980.

« J’ai cherché à montrer le côté humain de Pablo Escobar sans pour autant en faire une icône, explique Javier Bardem à 20 Minutes. Il y a encore des gens qui l’admirent, ce que je trouve dangereux. » L’homme de pouvoir au charisme irrésistible se transforme en monstre, y compris pour sa maîtresse qui passe du conte de fées au cauchemar dans ses bras.

A l’écran mais pas à la ville

Pour Javier Bardem, jouer avec Penélope Cruz, son épouse à la ville, constituait un atout majeur. Ils se sont rencontrés avant de devenir célèbres et savent donc à quoi s'en tenir sur leur rapports et sur leur façon de travailler. « Escobar et Viriginia entretenaient une relation compliquée où chacun exploitait l’autre. Nos rapports à Penélope et à moi n’ont rien à voir avec les leurs. »

Les deux comédiens ne ramenaient pas leurs personnages retors à la maison. « Nous nous connaissons suffisamment pour savoir qu’il ne s’agit que de jeu d’acteurs et que nous pouvons donc aller au bout de nos performances sans dommage pour notre couple. » Les deux protagistes arrivistes n'ont donc pas déteints sur eux.

Jouer en duo

Avant Escobar et Everybody Knows, Javier et Penélope s’étaient déjà donné la réplique sur Jambon Jambon de Bigas Luna en 1992 et Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen en 2008.

« Penélope et moi avons la même façon de concevoir notre métier, insiste Javier Bardem. Nous ne cherchons pas obligatoirement à travailler ensemble. Nous attendions des sujets dont les personnages et leurs interactions nous conviennent et c’est arrivé deux fois de suite, ici et dans le film d’Asghar Farhadi, ce qui n’était pas calculé. »

Fier de sa femme

Javier Bardem tient à souligner la fierté d’avoir vu son épouse recevoir un César d’honneur en mars dernier. « Ce qu’elle fait dans Escobar est époustouflant, sa façon de capter les attitudes de Virginia Vallejo… Je suis furieux que son César n’ait pas été célébré en Espagne où pratiquement personne ne l’a félicitée ! »

On guettera l’attitude des Espagnols en voyant le couple monter les marches cannoises le 8 mai prochain.

A photo posted by Javier Bardem (@javierbardemoficial) on Aug 26, 2013 at 10:51am PDT

>> A lire aussi : Javier Bardem, Benicio Del Toro, «Narcos»... Qui est le meilleur Pablo Escobar?