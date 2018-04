Le Festival de Cannes dévoile son affiche (feat. Bébel et Anna Karina)

Le Festival de Cannes a dévoilé ce mercredi l’affiche de sa 71e édition qui se tiendra du 8 au 19 mai prochain. « C’est une femme et un homme qui s’embrassent », peut-on lire sur le communiqué officiel. Lui, c’est Jean-Paul Belmondo, elle, c’est Anna Karina. L’image est tirée du cultissime Pierrot le fou de Jean-Luc Godard.

