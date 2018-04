VIDEO. «Game Night», un drôle de jeu dangereux qui risque de faire des adeptes

Jason Bateman, Rachel McAdams et Kyle Chandler dans Game Night de Jonathan Goldstein et John Francis Daley — Warner Bros

Une bande d’amis se retrouve coincée dans une murder party qui vire au drame.

« Game Night » joue à fond la carte des ruptures de ton.

Cette fantaisie offre des personnages bien croqués.

La soirée de Game Night est organisée par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, les scénaristes de Comment tuer son boss? On y voit un couple recevoir des proches pour une soirée ludique. Mais les deux époux incarnés par Rachel McAdams et Jason Bateman ne se doutent pas que la ligne peut être ténue entre amusement et tragédie, même si on peut gagner une superbe voiture…

Quand de véritables bandits entrent dans la partie, il va devenir difficile de faire le tri entre réalité et fiction… « Nous avons été emballés par le fait qu’on ne nous a pas seulement demandé de faire rire, raconte Jonathan Goldstein dans le dossier de presse. Mais qu’on nous a aussi autorisés à mélanger les genres. » 20 Minutes a répertorié ceux qui donnent envie aux spectateurs de jouer à leur tour.

La comédie Les protagonistes sont intéressants ce qui fait que le spectateur a vite envie de participer à leur fête. Le frère vaniteux et tête-à-claque (Kyle Chandler) et le flic crampon tentant régulièrement de se faire inviter sont les plus réussis. Les héros aussi, partagés entre leur amour sincère et leur esprit de compétition, valent le coup d’œil. Si on les trouve sympas, on n’est quand même pas mécontents d’être du bon côté de l’écran quand ça tourne au vinaigre.

La chronique familiale Le couple de héros tente vainement d’avoir un enfant et en parle de façon touchante. Là, on rentre dans une partie d’Action ou vérité où chacun se dévoile devant les autres et se montre à son meilleur (mais surtout à son pire). Ils n’en sortent pas forcément soulagés mais le spectateur est rassuré de voir qu’il n’y a pas que chez lui que les fiestas finissent parfois en pugilat où il ne manque plus que des tueurs à gages. Même la bande-son composée par Cliff Martinez (Drive) met dans l’ambiance.

Le polar Vrai ou faux ? Mourra ? Mourra pas ? Le suspense est savamment entretenu tout au long d’un film où des méchants patibulaires feraient presque passer l’envie de se joindre à la "night game". Si ce n’est que ce qui arrive à ces braves gens est certes plus dangereux, mais aussi plus rigolo qu’une partie de tarots entre amis ou de Scrabble avec tata Raymonde. Là, au moins, y a de vrais enjeux jusqu’à la fin de la partie et du film. Alors, vous venez jouer avec eux ? Rires et suspense garantis !