Cinéma: «Black Panther» dépasse «Titanic» au box-office nord-américain

Chadwick Boseman dans le rôle-titre du film «Black Panther». — Walt Disney / Marvel

Black Panther continue sa quête des records. Le super-héros du box-office, qui a déjà plusieurs prouesses à son actif (premier film diffusé en Arabie Saoudite depuis 35 ans, film le plus retweeté de l’histoire…) vient de couler un autre monstre du grand écran en dépassant les recettes de Titanic en Amérique du Nord.

Le premier blockbuster Marvel dédié à un super-héros noir a à ce jour rapporté un total de 665,6 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada depuis sa sortie, dépassant les 659 millions de dollars accumulés par la bande à James Cameron, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

« Avatar » toujours en tête dans le monde

Sorti en 1997, Titanic avait lui-même trôné au sommet pendant plus de dix ans avant d’être surclassé par Avatar du même James Cameron (2009), à son tour explosé dans l’espace par Star Wars : Le réveil de la force (2015), avec 760 millions de dollars accumulés par le premier et 936,7 pour le second.

Dans le monde entier, c’est toujours Avatar qui détient le record historique avec 2,8 milliards de dollars de recettes, suivi par Titanic, (2,2 milliards). Black Panther n’est encore que 10e du classement des records mondiaux.

