«Toy Story 4» de retour en juin 2019 confirme Pixar

Le film «Toy Story 3» sorti en 2010 — Rex Features/REX/SIPA

Ça y est, on connaît enfin la date. Toy Story est de retour pour un quatrième opus neuf ans après la sortie du troisième. Le studio Pixar, qui a produit les trois précédents volets, sortira Toy Story 4 le 21 juin 2019 aux Etats-Unis et le 26 juin 2019 en France.

Sur Facebook, la page du film a publié un chiffre 4 composé de post-it. « Toy Story en salles le 21 juin 2019 », peut-on lire en sous-titre.

Un retard lié aux accusations contre le patron de Pixar

Si on ne sait pas grand-chose de l’intrigue pour l’instant, on sait que le film sera réalisé par Josh Cooley et écrit par Stephany Folsom qui a repris le projet en novembre dernier. Le long-métrage sortira près de vingt ans après Toy Story qui avait lancé la vague des films d’animation en images de synthèse.

Le film devait sortir cet été, mais il avait pris du retard notamment en raison du départ des scénaristes Rashida Jones et Will McCormack et des révélations concernant le comportement inapproprié de John Lasseter, le légendaire patron du studio Pixar. Mais cette fois, c’est sûr (espérons), Woody et Buzz l’Eclair reviennent dans un peu plus d’un an.