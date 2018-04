Festival de Cannes: «Solo», le prochain Star Wars, confirmé en sélection officielle

Capture d'écran du teaser de «Solo: A Star Wars Story». — Disney

Un casting de rêve sur le tapis rouge : Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo et Paul Bettany entoureront Ron Howard pour monter les marches du Festival de Cannes. Le Hollywood Reporter avait vu juste ce vendredi matin en annonçant que le nouveau film de la galaxie Star Wars, réalisé par Ron Howard, serait sélectionné sur la Croisette avant sa sortie en salle le 23 mai en France et deux jours plus tard dans le reste du monde…

Chewie va à Cannes ! Solo : A #StarWars Story sera présenté en Sélection Officielle Hors Compétition au @Festival_Cannes. #HanSolo #Cannes2018 pic.twitter.com/wI4Nou0OuJ — Star Wars France (@StarWarsFR) April 6, 2018

L'info a été confirmée en début d’après-midi par les organisateurs de la manifestation, qui n’a toutefois pas précisé qu’il sera (vraisemblablement) présenté hors compétition, ni indiqué le jour exact de sa projection aux festivaliers (le Hollywood Reporter parle du 15 mai).

Le troisième « Star Wars » sur la Croisette

Entre la saga de George Lucas et le Festival de Cannes, c’est donc une histoire qui dure… L’attaque des clones et La revanche des Sith avaient déjà été présentés hors compétition, respectivement en 2002 et en 2005. Cette fois, il s’agit du deuxième spin-off après Rogue One, qui revient sur la jeunesse du célèbre contrebandier, as du pilotage et charmant vaurien, Han Solo, interprété par Alden Ehrenreich.

Après Everybody Knows d’Asghar Farhadi, qui fera l’ouverture du Festival de Cannes le 8 mai prochain, Solo est le deuxième film de la sélection officielle dévoilé avant que le reste du programme ne soit révélé in extenso jeudi prochain…