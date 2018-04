«L'homme qui tua Don Quichotte»: 25 ans après, Terry Gilliam va sortir son film maudit

Le réalisateur Terry Gilliam dans les décors de son film «L'homme qui tua Don Quichotte». — Alfama Films

Cette fois, il semblerait que ce soit la bonne. Vingt-cinq ans après avoir imaginé le projet, Terry Gilliam dévoile la bande-annonce de L’Homme qui tua Don Quichotte. Et ça n’était pas gagné d’avance. Un premier tournage en 2000 avec Jean Rochefort et Johnny Depp qui avait viré au fiasco à cause d'avions survolant les décors, de pluies torrentielles… Le réalisateur n’avait cependant pas abandonné et s’était relancé dans une autre aventure, dont voici la bande-annonce.



Le réalisateur, qui peut se comparer à Don Quichotte pour les difficultés rencontrées, fait dire à son personnage, dans les premières images : « Certains disent que je suis fou. Que je suis seulement habité par mes illusions. » Des paroles qui semblent tout droit sorties de la bouche de Terry Gilliam. En effet, le film ne semble pas encore sorti de l’auberge, puisqu’il est désormais pris dans une affaire juridique opposant le réalisateur au producteur Paulo Branco. Il ne sera donc pas projeté lors du Festival de Cannes. Sa sortie, annoncée en mai, est retardée jusqu’au jugement du tribunal le 15 juin. Si elle a lieu…