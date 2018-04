Dans « Candelaria », un couple âgé retrouve les joies de la sexualité.

Le réalisateur colombien Jhonny Hendrix Hinestroza en profite pour brosser un tableau de La Havane au milieu des années 1990.

Le film a été récompensé à Venise dans la section Venice Days.

Pourquoi le sexe serait-il exclusivement réservé aux jeunes ? Le couple de Candaleria de Jhonny Hendrix Hinestroza, récompensé à Venise, prouve qu’on peut rester vert, même quand on n’a plus 20 ans. Veronica Lynn et Alden Knight, pétillants de malice, y redécouvrent la passion des ébats sexuels dans La Havane des années 1990 alors que le pays subit de plein fouet l’embargo économique américain.

« J’ai eu envie d’écrire sur la peur de vieillir car, depuis quelques années, je vois mes parents prendre de l’âge, explique le réalisateur colombien dans le dossier de presse. Mon père a basculé dans un ennui terrible après avoir pris sa retraite comme si les murs de sa propre maison l’emprisonnaient. » Ses héros septuagénaires vont trouver une façon originale de ne pas céder à la morosité d’un pays terrassé par la pauvreté.

Immortaliser ses galipettes

« La découverte d’un caméscope oublié dans l’hôtel où la vieille dame travaille change leur vie du tout au tout », explique le cinéaste. Ce trésor ne va pas tarder à donner des idées aux tourtereaux séniors. Et l’histoire qu’on voyait partir vers une chronique de la vie cubaine et de sa misère prend des allures de comédie coquine quand les protagonistes décident d’immortaliser des galipettes dont ils ne se croyaient plus capables… Ces scènes, filmées avec une infinie délicatesse, sont aussi joyeuses qu’émouvantes.

CINEMA : Spécial St Valentin - Candélaria un film de Jhonny Hendrix Hinestroza sur l'amour des seniors sous le soleil de Cuba : https://t.co/lUb9sRpzMu pic.twitter.com/wk3YCpSyyk — L'ACTU (@ACTUSe) February 14, 2018

Se mettre à nu

Veronica Lynn n’avait jamais tourné ce genre de séquences durant sa longue carrière mais elle s’est déclarée immédiatement partante. « Il fallait qu’elle se sente à l’aise au moment de se dénuder, explique Jhonny Hendrix Hinestroza. Nous y sommes donc allés tout en douceur. » La comédienne, dont le personnage est âgé de 75 printemps, est bouleversante lorsqu’elle se déshabille devant son vieil amant toujours aussi émerveillé par sa beauté. « J’aimerais que toutes les femmes puissent s’identifier à elle », insiste le réalisateur.

Choisir son camp

Entre proxénète aux propositions indécentes et risques constants de dénonciation, ce couple attachant vit ses derniers moments de bonheur avec une passion digne d’adolescents. En célébrant la sexualité des séniors, le cinéaste brosse aussi le portrait d’une Amérique Latine sensuelle ballottée par l’Histoire. Candelaria parle aussi bien d’amour que de politique pour le plus grand bonheur du spectateur.

#venezia74 GdA Director’s Award

Candelaria di Jhonny Hendrix Hinestroza, romantico e commovente, gran film! pic.twitter.com/5gurNGy1h4 — Federica Repetto (@frepetto) September 9, 2017

Caroline Vié