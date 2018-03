«Cinquante nuances plus sombres»: Les cravaches de Decathlon ne servent apparemment pas qu’à l’équitation

Extrait de la bande-annonce de «Cinquante nuances plus sombres» avec Dakota Johnson — Universal Pictures

Décathlon veut-il pimenter nos soirées ? Le community manager du groupe français de grande distribution spécialisé dans les articles de sport et de loisirs a lâché une amusante information sur le boom des ventes de cravaches au sein de l’enseigne nordiste, en réponse à une vanne d’un internaute.

Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de "50 nuances plus sombres".

Et c'est même pas une vanne. — Decathlon (@Decathlon) March 26, 2018

« Les gens qui achètent des cravaches chez Decathlon alors qu’il n’y a aucun cheval garé sur le parking, on vous voit », a plaisanté un internaute. « Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d’où ça pouvait venir. Puis on s’est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de "50 nuances plus sombres" », lui a rétorqué le community manager, et de préciser : « Et c’est même pas une vanne. » Tout s'explique.

Une cravache est vendue à partir de 3 euros chez Decathlon, l’enseigne devenue récemment la préférée des Français.

Étonnamment, nous n'avons pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor. 🤔 — Leroy Merlin (@leroymerlinfr) March 26, 2018

L’information, cocasse, a amusé les twittos. Leroy Merlin, autre enseigne nordiste, s’est même fendu de la même analyse concernant les ventes de marteaux et la sortie des films Thor. « Vous avez surveillé les cordes, chaînes etc. ? » a interpellé un internaute. « Je suis tenu au secret professionnel, désolé », a plaisanté le community manager de la chaîne de bricolage.