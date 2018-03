Black Panther est le film le plus tweeté de l'histoire

Black Planther vient d’être sacré officiellement film le plus tweeté de tous les temps par le réseau au petit oiseau. Selon le Guardian, les utilisateurs auront mentionné plus de 35 millions de fois le film avec des hashtag tels que #Wakanda, #WakandaForever ou tout simplement #BlackPanther.

Idem pour les personnages les plus cités, avec Black Panther lui-même, et ses ennemis, Kollmonger et Shuri. La palme du poste le plus partagé revient à Kendrick Lamar, annonçant sa bande son pour le film, avec 240 000 retweets.

>> A lire aussi : «Black Panther» dépasse le milliard de dollars de recettes dans le monde (et ce n'est pas fini)

Juste après le rappeur, on trouve le post de Michel Obama se félicitant de la sortie de Black Panther.

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories.