VIDEO. «La Ch’tite Famille» : «C’est du réchauffé !», estiment les lecteurs de «20 Minutes»

Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Dany Boon,Pierre Richard et Line Renaud dans « La Ch’tite Famille». — David Koskas/Pathé Distriobution

Un carton au box office. Avec La Ch’tite Famille, Dany Boon a séduit quelque 3,7 millions de spectateurs depuis sa sortie le 28 février, selon les chiffres de CBO Box-Office. Presque dix ans après Bienvenue chez les Ch’tis, qui avait battu tous les records en attirant 20 millions de spectateurs, Dany Boon revient avec une comédie sur la région qui l’a vu naître, le Nord-Pas-de-Calais, aujourd’hui disparue et fondue dans les Hauts-de-France. Dany Boon y campe un designer parisien, qui a caché ses origines et, à la suite d’un accident, perd la mémoire et se retrouve 20 ans en arrière, « plus ch’ti que jamais ». 20 Minutes a demandé aux internautes ce qu’ils ont pensé du film de Dany Boon.

« Le filon du nordiste commence à s’épuiser »

« C’est du réchauffé », estime FC20. « Ça lasse ça va finir comme les Gendarmes », la série de films avec Louis de Funès, juge Jpmk. « Le filon du nordiste commence à s’épuiser », renchérit Horus24.

Même son de cloche pour Jackie : « Il faut que Dany Boon arrête de tirer sur la corde des “biloutes” et de l’accent ch’ti épuisant dans ce film d’une nullité crasse. » C’est pourquoi de nombreux internautes attendront, comme Lekhmerver, « qu’il passe à la télévision ».

« Bien moins drôle que “Bienvenue chez les Ch’tis” »

« Je trouve que le public est berné parce que le premier film était bien », poursuit Jackie. Le film s’inscrit dans la veine de Bienvenue chez les Ch’tis, du coup, les spectateurs comparent.

« Bien moins drôle que Bienvenue chez les Ch’tis, que j’ai revu du coup pour voir si ça ne venait pas de moi, et qui m’a fait autant rire que la première fois. Des gags réchauffés, un déroulé convenu, et un peu de piquages d’idées chez les autres (le gag de Carmen et la pub Ajax, merci Bacri dans Le Goût des autres) », note MrXoros. « Le bêtisier est de loin le seul moment drôle du film », critique DuckySmokeTon.

« Les blagues sont lourdes et poussives »

« Ça ne m’a franchement pas décroché un rire, uniquement des souffles d’exaspération tellement les blagues sont lourdes et poussives. Et ce, dès le début avec “la veste trop courte” non mais quel intérêt de faire cinq minutes dessus ? », s’interroge Urimi006.

Le scénario n’a pas séduit les spectateurs. « L’histoire du mec puant qui renie sa famille parce qu’il a réussi et qui se repent, vu et revu et rebattu », résume Zieumentalo, qui reconnaît avoir ri grâce au jeu de Pierre Richard et avoir été ému au moment de l’hommage à Johnny.

« Le complexe social en regard du snobisme ridicule des parisiens »

Bea62200, qui vient du Nord, a « adoré » : « Il y a de l’émotion et des scènes comiques, on oublie ses soucis ». « Enfin de la bonne humeur, de la joie et des rires dans ce monde de grisaille », commente Ava241.

Autre bon point, Dany Boon aborde « le complexe social en regard du snobisme ridicule des Parisiens » et célèbre une fois encore « la simplicité des gens de province et leur sincérité », juge Krismarseille. Cet internaute a apprécié « le comique de situation, l’excellent jeu des acteurs et ces moments d’émotion où on ne rit plus parce que le grave et la tendresse prennent le pas sur le comique, une petite larme quelquefois ! Bravo ! »