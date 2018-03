Samy Naceri explique pourquoi il n'est pas dans «Taxi 5» (et il n'est pas content)

Extrait du film «Taxi 2» avec Samy Naceri. — ARP Sélection

C’est confirmé, Samy Naceri, vedette des quatre premiers Taxi, ne sera pas dans le cinquième épisode, joué et réalisé par Franck Gastambide des Kaïra et de Pataya. Déjà en juin 2017, l’acteur controversé expliquait ne pas avoir été contacté, alors même que le film était en plein tournage.

Dans le dernier numéro de Première, Franck Gastambide en dit plus : « Dans mon premier traitement, Samy avait un vrai rôle : il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l’histoire. Luc Besson m’a dit que le personnage ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu’on avait besoin d’un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens. »

L’acteur et réalisateur propose alors à Samy Naceri, une guest, un clin d’œil : « Mais il n’a pas voulu accepter une simple apparition. On a respecté sa décision. J’en suis triste parce que j’aurais adoré offrir ça au public. »

Sa vérité

Une version des faits qui ne plaît pas trop à Samy Naceri, qui a voulu rétablir sa vérité dans un tweet posté samedi. « Ils m’ont fait croire depuis le début qu’ils ne voulaient pas de moi, écrit-il. En effet, j’ai été surpris d’ap­prendre que de base, leur idée était de faire un Taxi 5 sans même une petite appa­ri­tion de moi. » Ce n’est qu’une fois le tournage commencé et surtout les fans mécontents que, selon lui, Franck Gastambide​ a pris la peine de l’appeler, « pour se donner bonne conscience ».

Samy Naceri refuse donc leur « petite » offre, non pas pour une question d’ego assure-t-il, mais par respect pour les fans de la franchise et pour ses 30 ans de carrière : « Si la proposition avait eu lieu en début de tournage comme tous les acteurs, ma réponse n’aurait pas été la même. » Au final, nous n’avons pas deux vérités, mais deux interprétations différentes, et un Taxi 5 le 11 avril dans les salles de cinéma.