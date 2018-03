Ava DuVernay va réaliser un film de super-héros pour DC Comics

Ava DuVernay est en train de conquérir Hollywood. La réalisatrice, qui a commencé sa carrière en faisant des documentaires dont 13th qui avait été nommé aux Oscars, réalisera The New Gods, la prochaine production DC Comics pour Warner Bros.

. @ava DuVernay will direct DC's superhero epic #NewGods https://t.co/Etq7Gs2P2U pic.twitter.com/RRyh9JIv5P

Deadline précise qu’il s’agit une nouvelle fois d’un gros budget qui va être confié à la réalisatrice, après Un raccourci dans le temps. D’autre part, The New Gods a été créé par Jack Kirby en 1971 après son départ de Marvel.

C’est la deuxième fois qu’un film de super-héros est confié à une femme. Patty Jenkins a dirigé avec succès Wonder Woman dépassant toutes les attentes au box-office. Et c’est également la première fois qu’une femme noire réalisera un tel blockbuster.

“Our dreams make us large.”



Thank you, #JackKirby. pic.twitter.com/gv3SiccV6a