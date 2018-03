VIDEO. «Ghostland»: «Mylène Farmer et moi avons les mêmes obsessions», estime Pascal Laugier

Mylène Farmer dans Ghostland de Pascal Laugier — Mars Films

Mylène Farmer revient au cinéma dans le film d’horreur « Ghostland ».

Elle y incarne la mère de deux filles persécutées par des psychopathes.

Le film a reçu le Grand Prix, le Prix du jury SyFy et le Prix du public à Gérardmer.

Pascal Laugier fait revenir Mylène Farmer au cinéma dans Ghostland, film fantastique multi-récompensé à Gérardmer. Elle y incarne la mère de deux adolescentes attaquées par des maniaques voulant jouer à la poupée avec elles.

« Je suis un fan assumé de Mylène Farmer, explique le réalisateur de Martyrs à 20 Minutes. Je l’ai vue sur scène quand j’avais 19 ans et j’ai été ébloui par son spectacle décadent et poétique : tout ce que j’aime ! » Son admiration n’a pas faibli avec les années, ce qui explique son enthousiasme à l’idée de la diriger.

Mylène au téléphone

Leur relation de travail a commencé quand la chanteuse a demandé au cinéaste de réaliser la vidéo de City of Love en 2015. « Elle m’a appelé pour me dire qu’elle aimait mes films et me demander timidement si faire un clip avec elle m’intéresserait, se souvient-il. J’ai sauté de joie et j’ai découvert que nous étions comme frère et sœur sur le tournage. Mylène et moi avons la même imagerie et les mêmes obsessions. »

Mylène en confiance

Il faudra plusieurs semaines à Pascal Laugier pour proposer à Mylène Farmer le scénario de Ghostland, qu’elle accepte deux heures après l’avoir lu. Son personnage passe de très belle femme mûre à poupée inquiétante au fil d’une intrigue aux nombreux twists malins. « J’ai utilisé ce que Mylène est dans la vie - à savoir une femme drôle, nuancée et réceptive - pour enrichir son personnage », insiste le cinéaste. Il a notamment gardé sa voix naturelle, « pas celle de la chanteuse, celle qu’elle utilise quand elle vous parle si elle a confiance en vous. »

Mylène en femme en maman

On n’aurait jamais imaginé Mylène Farmer en train de plaisanter avec des gamines ou de leur préparer à dîner. « Bien qu’elle soit une superstar, elle ne débarque pas avec tout le barnum de sa célébrité, insiste Pascal Laugier. Elle ne vous fait jamais sentir inférieur, mais, au contraire, vous bombarde de questions et vous écoute comme si tout ce que vous dîtes est capital pour elle. »

Mylène superstar

Près d’un quart de siècle après Giorgino, Mylène Farmer confirme son talent de comédienne dans ce film d’horreur bourré de scènes gore. « Elle est un vraie geek qui adore la culture populaire dont elle est une icône », conclut le réalisateur. Ghostland apporte une nouvelle pierre sombre sur l’autel de la star.