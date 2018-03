VIDEO. «La belle et la belle»: Agathe Bonitzer deviendra-t-elle Sandrine Kiberlain?

COMEDIE La réalisatrice Sophie Fillières propose une réflexion ironique sur l'évolution d'une seule et même femme incarnée par Sandrine Kiberlain et Agathe Bonitzer, qui se rencontrent dans le film...

Sandrine Kiberlain et Agathe Bonitzer dans La belle et la belle de Sophie Fillières — Mémento films

« La belle et la belle » fait se rencontrer deux femmes qui sont en fait la même à deux âges différents.

Ce conte ne manque pas d’humour et de subtilité pour les confronter aux choix qu'elles doivent prendre ou qu'elles ont déjà pris dans leur vie.

Sandrine Kiberlain rajeunit et Agaghe Bonitzer vieillit, à moins que ce ne soit l’inverse. Dans La belle et la belle de Sophie Fillières, les deux actrices incarnent Margaux, la même femme à deux époques de sa vie, qui se rencontrent et en viennent à copiner.

« J’ai orthographié Margaux "a-u-x" car elles sont deux, même si elles se ressemblent par bien des côtés », raconte Sophie Fillières à 20 Minutes. Cette blague est à l’image d’un film amusant, subtil et profond sur la destinée d’une seule et même femme.

Se rencontrer

« Que se dirait-on à soi-même si on avait la possibilité de rencontrer ce qu’on a été dans sa jeunesse ? Et que penserait-on de soi si l’on se croisait plus âgée ? Je trouvais cette idée ludique et fascinante. » La réalisatrice de Arrête ou je continue (2014) et de Gentille (2005) évolue entre fantastique et chronique de la vie quotidienne tandis que ses deux héroïnes entretiennent une tendre complicité autour de Melvil Poupaud, qu’elles séduisent toutes les deux.

Choisir sans regretter

Les choix que l’on fait dans sa jeunesse et la façon dont on en paye le prix au moment de la maturité sont le thème de ce film ironique au titre de conte de fées. Carrière, amitiés, amours et maternité sont au cœur des préoccupations d’un duo auquel le spectateur prend plaisir à s’identifier tout en étant conduit à réfléchir sur le sens de sa propre vie.

Sophie Fillières nous parle de l'ouverture de son dernier film, LA BELLE ET LA BELLE (@mementofilms), coup de ❤️ ACRIF en salles le 14 mars ! pic.twitter.com/zd3ba9PWqP — ACRIF (@_ACRIF_) March 7, 2018

Se jalouser ou se secouer

Sophie Fillières crée un jeu de miroir entre ses personnages, dans une totale liberté. « Le personnage de Sandrine Kiberlain jalouse ce qu’elle a perdu, tout en ayant envie de secouer la jeune fille qu’elle a été pour l’empêcher de commettre les mêmes erreurs qu’elle », remarque la cinéaste qui fait jouer le rôle de la plus jeune Margaux par Agathe Bonitzer, sa fille à la ville.

Se comprendre et s’aimer

Petit à petit, chacune va tirer parti de la rencontre. La cadette gagnera en sagesse ce que son aînée va retrouver en légèreté. « Je tenais à terminer sur une note positive car mon film est avant tout une comédie », insiste Sophie Fillières. Et le spectateur, à la sortie, de regarder les (plus) jeunes et (plus) âgés en se demandant s’il ne vit pas, peu ou prou, la même expérience que les héroïnes.