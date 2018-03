Un artiste français accuse Disney de plagiat pour les affiches de «Solo: A Star Wars Story»

Une des affiches de «Solo: A star Wars Story» accusées de plagiat — Disney

A peine Les dernier Jedi sorti, la Guerre des étoiles prépare son retour en salles pour le 23 mai prochain, avec Solo : A Star Wars Story, un spin off sur la jeunesse de Han Solo. Une première bande-annonce a d’ores et déjà été dévoilée début février, ainsi que les premières affiches personnages qui sentaient bon le western. Et le déjà-vu ? Pour l’artiste français Hachim Bahous, il s’agit même de plagiat, « de contrefaçon pure et simple » de son travail.

A gauche, les affiches officielles de «SOlo : A Star Wars Story», à droite le travail de Hacim Bahous pour des compilations Sony Music - Hachim Bahous / Disney / Sony Music

« Je suis flatté que la qualité de mon travail soit reconnue, mais c’est quand même de la contrefaçon pure et simple, explique-t-il sur sa page Facebook. On ne m’a pas demandé mon autorisation, je souhaite être crédité et rémunéré pour ce travail que j’ai effectué pour Sony. » L’artiste met côte à côte les affiches Star Wars et ses jaquettes réalisées pour des compilations musicales de funk, jazz, electronic funk et soul. Et c’est plus que troublant : mêmes couleurs, effets de titraille, mise en page…

Disney n’a pour l’instant pas réagi à la polémique, ni l’agence BLT Communications, à qui avait été confiée la conception de ces affiches. Comme beaucoup d’autres blockbusters avant.