VIDEO. Quand les auteurs de nanars deviennent des stars

The Disaster Artist raconte le tournage délirant de The Room de Tommy Wiseau, série Z ahurissante en forme de chronique sentimentale d’un trentenaire filmée avec des moufles et jouée avec les pieds !

Cet échec commercial cuisant a pourtant fait de son auteur une star, incarné à l’écran par James Franco qui n’a pas été le premier à consacrer un film à un cinéaste improbable.

Tim Burton a lui aussi immortalisé un réalisateur à la filmographie surprenante dans Ed Wood. Insistant sur l’amitié du cinéaste joué par Johnny Depp pour l’acteur Bela Lugosi (campé par Martin Landau couronné par un Oscar pour sa composition), cet hommage au cinéma dans tous ces états (même les pires) a fait connaître Ed Wood à un large public.

C’est avec un documentaire gouleyant que Frédéric Sojcher met en avant une belle bande d’allumés dans Cinéastes à tout prix ! Ces réalisateurs belges, Max Naveaux, Jacques Hardy ou l'encagoulé Jean-Jacques Rousseau, font leur cinéma près de chez eux et s’il semble difficile de leur attribuer un prix pour la qualité de leur production, ils gagnent haut la main celui de la fantaisie.

