VIDEO. Comment «Les étoiles restantes» a fini par sortir en salle

Benoit Chauvin dans Les étoiles restantes de Loïc Paillard — Filmarium Disribution/Tprod distribution

« Les étoiles restantes » est un beau film indépendant autour d’un trentenaire en quête d’identité.

Pour le faire connaître, son réalisateur s’est occupé lui-meme de sa distribution.

Il a appelé des exploitants pour les convaincre de le projeter dans leurs salles.

En moyenne, quinze longs-métrages sortent dans les salles françaises chaque semaine. Les étoiles restantes, joli film de Loïc Paillard, est l’un d’eux, qui tente de se frayer une place dans ce grand encombrement. « Sans tête d’affiche, il n’est pas facile de se faire remarquer », confie Loïc Paillard à 20 Minutes.

Les errances du héros trentenaire, cherchant son chemin entre un ancien amour, un père en fin de vie et un colocataire boulet sont assez proches de celles qu’a vécues le réalisateur pour trouver une façon de distribuer son film avant de décider de le faire lui-même. « Les étoiles restantes a été réalisé de façon indépendante avec un budget microscopique de 150.000 € et nous avons décidé d’en faire de même pour que notre film existe en salle puisqu’il ne trouvait pas de distributeur », avoue-t-il.

Avant première du film de @loic_paillard #lesetoilesrestantes

Une réussite pour ce premier long-métrage à découvrir en salles ce mercredi ! Un grand bravo à toute l’équipe 👏🏻 @EtoilesFilm pic.twitter.com/dPZMt3WCY9 — Titoff (@Titoff_) March 5, 2018

Se vendre soi-même

Il s’est donc associé avec Tprod, firme spécialisée dans les documentaires et, a appelé les exploitants lui-même pour leur vendre son film ! Et cela s’est révélé payant. Vingt-deux cinémas (dont deux à Paris) vont projeter Les étoiles restantes. Cette belle aventure humaine a même trouvé preneur dans le grand circuit GCR. « Certains ne le passeront qu’une fois par jour mais dans des villes importantes comme Rennes et Bordeaux, où il sera accessible aux jeunes et notamment aux étudiants. »

Une solution cousue main

Les bonnes relations de Loïc Paillard avec les professionnels ont porté leurs fruits. « J’avais quelques amis dans l’exploitation, des gens curieux qui avaient projeté mes courts-métrages et qui avaient envie de m’aider », reconnait-il. Pas sûr qu’un parfait inconnu puisse recevoir un accueil aussi chaleureux. Mais bravo en tout cas à Loïc Paillard pour son sens de l’initiative et son beau film sincère et émouvant.